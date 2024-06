Meryl Streep destapa en público que Nicole Kidman nadaba desnuda cuando rodaron Big Little Lies: "¿Estás de coña?"

Big Little Lies es la serie que le dio la oportunidad a Meryl Streep y Nicole Kidman de crear una muy buena amistad tanto dentro como fuera de la pantalla. La aclamada ficción, que protagonizaron junto con Reese Witherspoon, le valió varias nominaciones y premios a las veteranas actrices en sus dos temporadas.

Desde este encuentro profesional en la serie, Kidman y Streep han pasado de la admiración recíproca a, también, una relación bastante cercana. Tanto que todavía recuerdan algunas de las mejores anécdotas que vivieron durante el rodaje de la serie.

Nicole Kidman y Meryl Streep en 'Big Little Lies' | HBO

Y cuando Nicole Kidman ganó y recogió el premio AFI Life Achievement acompañada de su familia, Meryl subió al escenario para dar un discurso en homenaje a ella y destapó una de ellas.

"[Reese] Witherspoon me contó, la primera noche que estuvimos en Monterrey, antes de empezar a grabar: '¿Sabes lo que hace Nicole?' Y yo dije que no. Reese me dijo que Nicole salía a las 5 de la mañana, antes de que amaneciese, y se bañaba desnuda en el mar detrás del hotel donde nos quedábamos", revela la actriz sin poder aguantar la risa.

"Y yo miré a Nicole y le pregunté: ¿Estás de coña? ¡El Pacífico está como a 8º en marzo!", continuaba Meryl. Además, puso acento australiano con ánimo de demostrar su habilidad para imitar a su compañera: "¡Oh, síi, es que me encanta!", termina, imitando entre risas, a la galardonada, que también está riendo a carcajadas en su asiento recordando el momento.

Meryl Streep fue una de las muchas estrellas que dieron un discurso en homenaje a Nicole Kidman, aunque también participaron Naomi Watts, Zac Efron o su marido Keith Urban. Lo que está claro es que son muchos las personas que asistieron a la ceremonia de Nicole y por las que ella siente un verdadero apoyo, tanto actores y actrices como familiares; entre las que destacaron sus hijas.