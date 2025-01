Mel Gibson asegura que la secuela de La Pasión de Cristo viajará al infierno: "Es un viaje ácido"

La secuela de La Pasión de Cristo es un proyecto del que se lleva hablando muchos años tras su estreno en 2004. Pero ahora suena con más fuerza que nunca.

Mel Gibson, director de la polémica cinta, ha concedido una entrevista en el podcast de Joe Rogan, revelando detalles de la película, asegurando que espera que vea la luz en 2026 y adelantando que será una historia que no dejará indiferente a nadie.

Jim Caviezel en 'La Pasión de Cristo' | Newmarket

"Hay mucho que hacer porque es... Te lo diré, es un viaje ácido", dijo Gibson sobre el guion. "Nunca he leído nada parecido. Hay cosas locas. Para contar la historia correctamente, tienes que empezar con la caída de los ángeles. Estás en otro reino. Tienes que ir al infierno. Tienes que ir al Seol", añadió, confirmando que el título será La Resurrección de Cristo.

A la pregunta de Rogan sobre si "habrá infierno y Satanás", el cineasta asintió: "Hay que tener en cuenta su origen. Tengo ideas sobre cómo hacerlo y cómo evocar cosas para representarlo. He estado pensando en eso durante mucho tiempo. Requerirá mucha planificación. No estoy seguro de poder lograrlo. Es súper ambicioso, pero voy a intentarlo... Se trata de intentar encontrar una forma de entrar que no sea cursi ni obvia. Es casi como un truco de magia. La historia va desde la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol".

Además, Gibson señaló que ha estado trabajando en el guion durante siete años junto a su hermano Donal y Randall Wallace, guionista de Braveheart.

Escena de La Pasión de Cristo | Newmarket

Sobre contar esta parte de la historia bíblica, el director comentó que, a pesar de que es una de las más difíciles de creer, él sí tiene fe en ella. "Todos y cada uno de esos apóstoles murieron en lugar de renunciar a su fe, y nadie muere por una mentira. ¿Quién se levanta tres días después de ser asesinado? Buda no hizo esa mierda".

Asimismo, desveló que Jim Caviezel volverá a dar vida a Jesucristo a pesar de su edad, 56 años.