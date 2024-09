Maggie Smith luchó contra el cáncer mientras rodaba Harry Potter "terriblemente enferma" pero quiso seguir aunque fuera "tambaleándose"

La muerte de Maggie Smith ha entristecido a millones de fans. La actriz, muy querida entre el público y la industria, falleció a los 89 años según informó su familia, sin dar más detalles de las causas salvo que se fue en paz.

Aunque su carrera abarca más de siete décadas sobre los escenarios de los teatros británicos, además de una amplia filmografía en cine y televisión que le valieron 2 Oscar o 4 Emmy, entre otros, su papel en Harry Potter fue el que más fama le dio.

La intérprete dio vida a la profesora Minerva McGonagall durante una década, a pesar del duro cáncer que sufrió en mitad del rodaje de El misterio del príncipe.

Maggie Smith como la profesora McGonagall en Harry Potter | Warner Bros.

A Maggie Smith le detectaron cáncer de mama a sus 74 años aunque ella pensaba que "no sería nada serio porque hace años tuve otro y fue benigno", relató a medios británicos como The Times en 2009.

"Me dejó sin aliento", confesó en su momento, añadiendo que estaba "horriblemente enferma", pero que, para ella, la quimioterapia fue mucho peor. "Tenía que sujetarme a las vallas y pensaba: No puedo hacer esto". Sin embargo, aseguró que quería participar en las dos películas de Las reliquias de la muerte, aunque fuera "tambaleándose".

La idea de dejar su trabajo en Harry Potter no estaba en sus planes y rodó "totalmente calva". "No tenía problemas con usar una peluca. Era como un huevo cocido", explicó, aunque sí se mostró más insegura en cuanto a su retiro del teatro. "El cáncer te deja muy deprimida. No estoy segura de poder volver a trabajar en teatro, aunque el trabajo en cine es más agotador. Ahora tengo miedo de trabajar en teatro".

Maggie Smith como Minerva McGonagall en Harry Potter y la Orden del Fénix | Cordon Press

"Me sentía muy incierta. No sabía lo que me deparaba el futuro, si es que había alguno. No creo que haya mucho, por mi edad; simplemente, no hay", confesó.

Tras dos años de tratamiento, logró recuperarse y volver al cine, protagonizando El exótico hotel Marigold o su recordado papel en Downton Abbey.