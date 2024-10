Lisa Marie Presley revela que el ex de su madre, Priscilla, abusó de ella con 10 años: Cuenta en sus memorias

Las revelaciones recientes sobre la vida de Lisa Marie Presley han sacudido al público con la publicación de sus memorias, terminadas por su hija Riley Keough. En el libro, Lisa Marie afirma que abusaron de ella cuando era una niña de solo 10 años. Concretamente señala a Mike Edwards, el entonces novio de su madre Priscilla Presley. La relación de Priscilla y Edwards duró de 1977 a 1984, pero la cantante relata que durante ese tiempo vivió episodios traumáticos.

Lisa Marie describe en sus memorias un episodio en el que Edwards entró en su dormitorio y le dijo que le enseñaría "lo que me iba a pasar cuando fuera mayor". En sus impactantes palabras, relata cómo él puso sus manos sobre su pecho y entre sus piernas, insinuando que así sería tocada por los hombres cuando creciera.

Lisa Marie Presley | cordonpress

Tras ese primer episodio, Lisa Marie cuenta que al día siguiente habló con su madre, quien la confrontó cerrando la puerta de su dormitorio con fuerza y llamándola para que entrara. En ese momento, Priscilla le informó que Mike quería disculparse.

Durante la disculpa, según el relato de Lisa Marie, Edwards adoptó una actitud hosca y justificó su comportamiento diciendo que "en Europa, así es como les enseñan a los niños". Sin embargo, según las memorias de la cantante, el abuso no terminó ahí. Lisa Marie cuenta que Edwards continuó tocándola y llegó a azotarla, relatando cómo después de estos episodios su cuerpo quedaba cubierto de moretones de distintos colores. Cuando se los mostró a su madre, Priscilla le habría preguntado: "¿Qué hiciste para causar eso?".

Aunque en algunos momentos Priscilla confrontó a Edwards, según las memorias de Lisa Marie, él siempre respondía que estaba borracho o que ella había coqueteado con él, minimizando los hechos. Esta dinámica de abuso y manipulación dejó cicatrices profundas en la vida de Lisa Marie.

Por su parte, Mike Edwards ha negado las acusaciones. En un comunicado a Page Six, ha expresado que las afirmaciones son "absolutamente falsas" y se ha sorprendido de que se sugiriera que abusó de Lisa Marie. En sus memorias, publicadas en 1988, Priscilla, Elvis and Me, Edwards admitió haber "deseado sexualmente a Lisa", aunque luego afirmó que esa anécdota fue embellecida para vender libros, y que se arrepiente de haberla incluido.

Este doloroso episodio de la vida de Lisa Marie Presley ha generado una ola de conmoción, tanto por las graves acusaciones contra Edwards como por el papel de Priscilla en la situación. A medida que la familia Presley lidia con la publicación de estas memorias, las declaraciones de Lisa Marie continúan resonando como una cruda verdad sobre los traumas que vivió durante su niñez.