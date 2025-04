Kim Soo-hyun, roto tras el suicidio de su ex la actriz Kim Sae-ron: Acusado de manipularla y salir con ella cuando era menor

El 16 de febrero, Kim Sae-ron, una de las jóvenes actrices más prometedoras de Corea del Sur, fue encontrada sin vida en su hogar en Seúl a los 24 años. La causa de su muerte fue el suicidio, dejando a todos sus fans conmocionados con la noticia.

Tras la tragedia, un escándalo ha sacudido Corea del Sur, después de que la familia de la joven acusara al famoso actor de K-drama, Kim Soo-hyun, de haber mantenido una relación con ella cuando tenía apenas 15 años, siendo menor de edad. Además, han señalado que la agencia del actor, GoldMedalist, ejerció presión sobre la joven actriz para que saldara una deuda derivada del accidente de tráfico que perjudicó gravemente su reputación.

Rueda de prensa de Kim Soo-hyun | Reuters

Ahora, Soo-hyun ha aparecido en una rueda de prensa donde ha refutado entre lágrimas las acusaciones alegando que "no puede admitir algo que no he hecho", según la BBC.

"Nunca salí con ella cuando era menor de edad. A excepción de que ambos éramos actores, nuestra relación era como la de cualquier otra pareja", explica.

Durante la conferencia aborda por qué decidieron mantener su relación en secreto, diciendo: "Como protagonista, tenía mucho que proteger. ¿Qué habría pasado si hubiera admitido una relación de un año? ¿Qué habría sido de los actores, del personal que trabajaba de noche y del equipo de producción que lo tenía todo en juego en ese proyecto?". Añade: "Cuanto más lo pensaba, más sentía que eso no era lo que debía hacer".

Rueda de prensa de Kim Soo-hyun | Reuters

Respecto a la causa del suicidio de la actriz, ha negado rotundamente que fuese por la presión de su agencia para que pagara la deuda que les debía después del accidente que le arruinó la carrera.

Según se informó, la agencia de Soo-hyun se hizo cargo de la multa de la joven por conducir bajo los efectos del alcohol, pero cuando ambos dejaron la relación, la agencia emprendió acciones legales contra ella para que reembolsara lo que les debía.

Después de su accidente, Sae-ron no volvió a actuar. De hecho, se pudo ver a la joven trabajando como camarera para poder saldar sus deudas.