Kathy Bates revela el momento que le hizo llorar tras perder 45 kilos en 7 años: Así ha sido su cambio físico

A Kathy Bates la empezamos a conocer tras su estelar papel en Misery con el que consiguió un Oscar. Tras la adaptación de Stephen King, la actriz se convirtió en uno de los rostros más respetados de la industria y trabajó en cine y televisión con títulos tan destacados como Titanic, Tomates verdes fritos, A dos metros bajo tierra, The Office o más recientemente, en American Horror Story.

Sin embargo, en los últimos años ha encontrado un desafío que va más allá de sus papeles en Hollywood. La intérprete ha admitido que perdió 45 kilos en los últimos siete años.

Esta transformación la pudimos ver en todo su esplendor en la gala de los Emmy de septiembre en la que "pudo ir" con un vestido de Giorgio Armani por primera vez "en bastante tiempo", según ha confesado a People.

Kathy Bates en la alfombra roja de los Premios Emmy 2024 | Gtres

De hecho, ya solo el hecho de poder probarse vestidos hizo que rompiera a llorar junto a una amiga "porque todo lo que llevaba puesto se veía exquisito".

Cuando llegó la gran noche, "las fotos en la alfombra roja eran muy diferentesa cualquier foto que me hubieran hecho antes en una alfombra roja", aseguró la intérprete de 76 años.

"Me sentí muy relajada y preparada. Sabía que me sentía muy bien y que tenía un aspecto estupendo. Hicimos una pequeña representación maravillosa con Antony Starr y Giancarlo Esposito. Fue una noche preciosa. Esa velada fue realmente especial", reconoció.

Antony Starr, Kathy Bates y Giancarlo Esposito en los Emmy 2024 | Gtres

¿Qué hay detrás de la transformación física de Kathy Bates?

El primer cambio que hizo Bates en su estilo de vida fue seguir un consejo que le había dado su sobrina, cuenta en la misma entrevista. "Cuando estamos llenos, soltamos un suspiro involuntario. Simplemente empujé el plato a un lado", ha revelado sobre la importancia de escuchar a su cuerpo.

Kathy Bates en 2015 | Getty Images

"Solía ​​comer terriblemente: hamburguesas, Coca-Cola y pizza", ha recordado, dejando de comer después de las 20:00. Gracias a estos cambios en su dieta, logró perder 40 kilos más otros 9 kilos mediante Ozempic.

Kathy Bates en 2020 | Getty Images

"Se ha dicho mucho que pude hacer esto gracias a Ozempic. Pero tengo que convencer a la gente de que me costó mucho, especialmente durante la pandemia. Es muy difícil decir que ya basta", señaló. "Tengo una cinta de correr aquí en casa y podría probar pilates. La gente siempre me pregunta: ¿No quieres un entrenador? No, de verdad que no. No quiero a nadie detrás de mí. Para mí es muy importante seguir con esto. No quiero resbalar", concluyó.