Kate Winslet confiesa su gran temor por las peligrosas... vacas: "Estoy convencida de que van a pisotearme"

Kate Winsletes de esas actrices de Hollywood que siempre se caracteriza por su sinceridad a la hora de hablar públicamente, y no ha tenido problema en ser vocal con muchos temas importantes. Pero la actriz británica también sabe reírse de sí misma y ser sincera con temas mucho más... ligeros, como le ha pasado al confesar su terror por las vacas. Si, vacas.

"La verdad, no soy muy buena con las vacas", comenzaba Winslet a confesar en el programa The Late Show con Stephen Colbert, provocando la risa de los allí presentes. "No, no, escuchad, esto es lo que pasa. Alguien me dijo: 'Tienes que aprender a interpretar un campo lleno de vacas, de verdad, tienes que tener cuidado porque si se dan la vuelta, las puedes dar por perdidas'".

Siguiendo con el consejo que recibió, la actriz ha advertido que "si notas que sus colas están moviéndose rápido y hay moscas alrededor, significa que están molestas. Podrían embestirte".

Winslet agrega durante la entrevista que suele ir de excursión y pasar por delante de campos llenos de estos animales, pero que nunca se había parado a reflexionar sobre lo peligrosas que pueden llegar a ser.

"Estoy convencida de que me van a pisotear contra el suelo", confiesa. El comentario sorprendió al presentador, quien preguntó sobre si alguna vez la actriz se había enfrentado a alguna situación peligrosa con estos "terroríficos" animales.

Entonces ella recuerda una anécdota que tuvo con estos animales y que vivió junto a su madre: "Iban con mucha parsimonia a lo Bo-Peep y luego empezaron a acelerar". Y prosigue diciendo: "Diría que casi se ponen a galopar. También, hay muchas historias en Inglaterra sobre personas que tuvieron encuentros muy desagradables con vacas. Por eso, soy extremadamente cautelosa en un campo lleno de vacas".

Tras contar esta anécdota, Winslet añade: "Quiero mejorar mi capacidad para afrontar mi miedo. En realidad no dan miedo, ¿verdad? No, no lo dan", trata de autoconvencerse la actriz.

Las divertidas respuestas por parte de Winslet en relación con su aversión por las vacas hicieron que el público estallase en carcajadas, acompañado de la propia actriz y el conductor del programa. Esperemos que la actriz consiga finalmente superar su pánico por estos animales y pueda disfrutar por fin sus excursiones silvestres.