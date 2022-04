Batman estuvo a punto de tener otro rostro, ya que Josh Brolin ha asegurado que quiso dar vida al Caballero Oscuro antes de que eligieran a Ben Affleck. El actor, que interpretó a Thanos para Marvel, se ha encontrado en los últimos años con papeles del mundo superheroico a los que ha sacado un gran rendimiento.

A parte del mencionado villano del UCM, Brolin se puso en la piel de Cable en 'Deadpool 2', haciendo una dupla interesante con Ryan Reynolds. Sin embargo, estos personajes no habrían sido posibles si Zack Snyder le hubiera elegido para ser su Batman cuando dirigió 'Batman v. Superman: El Amanecer de la Justicia'.

Finalmente fue Ben Affleck quien se hizo con un papel que agradó a muchos fans y que volverá a ponerse su capa para 'The Flash', película que juntará a otro Bruce Wayne como el de Michael Keaton.

Así, Brolin ha revelado su rechazo en el podcast Happy Sad Confused, haciendo hincapié en que le hubiera gustado ser el héroe de Gotham, reiterando que fue decisión de Zack Snyder: "Eso fue interesante para mí. Esa fue su decisión. Esa no fue mi decisión. Esa fue su decisión".

"Me gusta algo que esté hecho para no funcionar en absoluto o para funcionar al instante. Me gusta jugar con esas probabilidades. Pensé: '¿Soy el tipo que va a hacer que todo fracase?' Hablas con Clooney y él sigue bromeando al respecto. No fue su culpa. Le encanta la broma de los pezones [en el traje de Batman]", comentó.

Ben Affleck como Batman | DC

"Fue antes de 'Deadpool 2'. Habría sido más viejo y más arisco. Sinceramente, hubiera sido divertido y tal vez lo haga algún día cuando tenga 80 años", ha confesado el actor de 54 años.

Anteriormente, el intérprete habló al respecto con Comic Book, mostrándose orgulloso de que esta posibilidad no hubiera sido realidad: "Hablamos directamente sobre ello, pero nunca llegamos a un acuerdo porque yo no era su hombre [refiriéndose a Zack Snyder]. Estoy muy contento de que no sucediera. No lo pensé dos veces".

Seguro que te interesa:

La razón por la que Ben Affleck intimidaba a Henry Cavill en 'Batman v Superman'