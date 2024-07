Jennifer Lopez se sincera sobre lo "frágil" y asustada" que está en su nuevo "comienzo" que afronta con "valentía"

Jennifer Lopez es, seguramente, el personaje del que más se está hablando este verano a nivel mundial debido a su crisis matrimonial con Ben Affleck.

En medio de todas estas especulaciones la artista ha celebrado su 55 cumpleaños con un fiestón a lo Bridgerton espectacular, junto a otras celebraciones más pequeñas con amigos y familia.

Así, tras soplar las velas Jennifer Lopez se ha querido sincerar en un honesto mensaje que ha publicado en su cuenta de Instagram que va dirigido a sus seguidores y fans:

"He estado viendo toda la noche y esta mañana todas vuestras felicitaciones de cumpleaños, los preciosos videos y publicaciones. Me he reído, sonreído, derramé algunas lágrimas y cuando vi el cartel en Times Square, quedé completamente abrumada. Realmente tengo los mejores y más increíbles fans del mundo. Nunca podría expresar lo conmovida que estoy o lo increíblemente bendecida que me siento de que todos ustedes sean parte de mi vida. Muchas gracias.

Es difícil creer que hayamos pasado todo este tiempo juntos. Es curioso, mientras estoy sentada aquí contemplando el viaje más extraordinario, todavía me siento como la misma chica que comienza tan llena de energía y valentía, tan lista para enfrentarse al mundo entero en el exterior y, sin embargo, tan tierna, frágil y a veces asustada, pero siempre llena de amor por dentro. Siento mucho amor por vosotros.

Quiero que sepáis en mi cumpleaños que TÚ eres mi mayor regalo. Además de mi familia y amigos, siempre habéis estado ahí para mí en los buenos y en los momentos difíciles. Siempre puedo contar contigo. Y quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo. Gracias por vuestros cariño, comprensión, lealtad y, lo más importante, vuestro amor. Gracias, gracias, gracias... Siempre, Jennifer", concluye.

Además, JLo también ha publicado un vídeo donde muestra su fiesta a lo Bridgerton desde dentro donde vemos lo impresionante que fue toda la organización: "Querido lector... y todos pasamos una velada espléndida", escribe.

Por último, también ha querido presumir de lo estupenda que está a sus 55 años publicando en Instagram una imagen suya en bañador donde no puedes estar más divina: "This Is Me… Now", comenta haciendo alusión a su película, álbum y cómo se siente ahora.