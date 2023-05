Jennifer Lopez confiesa su inseguridad para hablar español y más al compararse con Ben Affleck: "Le encanta"

Ben Affleck ha demostrado en muchas ocasiones lo bien que sabe hablar español, idioma que aprendió cuando era adolescente y vivió un tiempo en México.

Así, en el vídeo de arriba puedes ver en acción al actor de 'Pearl Harbor' en una visita a España en el año 2019 donde atendió a la prensa hablando en español.

Aun así, hay muchas personas que se siguen sorprendiendo al descubrir está capacidad de Ben Affleck como cuando se hizo viral un vídeo suyo en varias entrevistas en las que hace alarde de su dominio del idioma.

En una reciente entrevista de Jennifer Lopez, su mujer desde el año 2022, para 'Access Hollywood ' por su película 'The Mother' le preguntan por lo bien que se maneja con el español: "Sí, tiene muy buen español", asegura.

"Pasó un tiempo en México cuando era niño, por lo que ama la cultura, ama a la gente y ama hablar español", explica. "Lo aprendió entonces, y lo ha mantenido toda su vida y realmente le encanta hablar español".

Jennifer Lopez es latina y sus orígenes proceden de Puerto Rico pero ella afirma que se siente algo insegura cuando habla español, algo que no le pasa a Ben: "Me siento muy insegura conmigo misma, porque no crecí en Puerto Rico, ¿sabes a lo que me refiero? Hablo español y sé español. Sé español bien, pero todavía me siento insegura, ¡él no!".