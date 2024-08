Jennifer Garner y su brutal entrenamiento para volver a ser Elektra con Deadpool: "No sabía que necesitaba un final pero ellos sí"

Jennifer Garner ha sorprendido a sus fans con su regreso al icónico papel de Elektra en la exitosa película llena de cameos, Deadpool y Lobezno. Después de casi dos décadas desde su última aparición como la asesina ninja en Daredevil y su spin-off Elektra, Garner se ha sometido a un intenso entrenamiento para volver a encarnar a la ninja escarlata.

Recientemente, en una publicación de Instagram, la actriz ha compartido detalles de su duro proceso de preparación. Garner ha reconocido que: "Mira que estaba en forma, pero no en forma tipo Marvel", refiriéndose a la exigente condición física requerida para interpretar a un superhéroe en el MCU.

Para alcanzar este objetivo, Jennifer se asoció nuevamente con su doble de acción y amiga de confianza, Shauna Duggins. Ambas comenzaron un riguroso régimen de entrenamiento bajo la guía de la entrenadora Beth Nicely: "Tuvimos un verano de superhéroes, girando sais [un arma tipo tridente que usa Elektra] en el jardín y riéndonos de nuestros cuerpos doloridos".

Esta dedicación mostrada por Garner no fue solo para tratar de recuperar su físico, sino también de rendir homenaje al personaje y darle un final adecuado que tanto ella como los fans merecían:

"No sabía que Elektra y yo necesitábamos un final, pero Shawn y Ryan sí. Son talentosos en muchos aspectos, pero ver y elevar a las personas a su alrededor está en la cima de la lista", ha expresado la actriz.

Por su parte, Ryan Reynols también ha recurrido a Instagram para alabar a Garner por su papel en la película. Reynolds ha subido una recopilación de fotos con Garner en la película y en el set de grabación, añadiendo un emotivo mensaje en el pie de foto:

"Ella trae un alcance completamente diferente de habilidades a cada película, pero no puede ocultar un detalle... No importa lo talentosa que sea, no puedes ocultar su humanidad. Ella no es solo una de mis artistas favoritas, es una de mis personas favoritas. La amo y lo haré ahora y siempre, le debo una. O cinco", ha escrito el actor.

El resultado del esfuerzo de Garner se ha visto reflejado en la exitosa Deadpool y Lobezno, donde los fans han podido disfrutar de una Elektra renovada y en plena forma, dándole el cierre que tanto merece.