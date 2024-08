Jamie Lee Curtis se despide emocionada del rodaje de Ponte en mi lugar: "Agradecida a mi principal hija cinematográfica"

Los fans de Ponte en mi lugar (Freaky Friday) ya están contando los días para el estreno de la nueva secuela, que se estrenará en 2025. Esta nueva película ha vuelto a juntar a Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan en la gran pantalla 21 años después del estreno de la icónica película de Disney. En junio de este año empezaba el rodaje y, después de dos meses, ya está llegando a su final.

Ha sido la propia Jamie Lee Curtis quien ha dado esta noticia en su cuenta de Instagram, con cierta tristeza y nostalgia, en un texto acompañado por un selfie de la actriz en blanco y negro.

"El último VIERNES de este FREAKIEST FRIDAY (en referencia al nombre de la secuela) o debería llamarlo CRYDAY. Todavía nos quedan un par de días la semana que viene, pero se está acabando y esta mañana mientras llegaba al trabajo y miraba a los cientos de personas reunidas para hacerla para los fans, rodando la película en California, me siento especialmente agradecida a mi PRINCIPAL hija cinematográfica, @lindsaylohan sin la cual no podríamos haber hecho esta película. Jamás", escribe en el post.

"Me regaló una camiseta de @suziekondi después de que le felicitara por la suya y hoy me la he puesto en su honor. Me voy a la peluca y a trabajar. ¡Gracias por todo el AMOR @disneyd23! ¡Fue LEGENDARIO!", termina este mensaje.

Además, unas horas después las dos integrantes de la familia Coleman subían a Instagram una publicación compartida con un vídeo de ambas en el coche. En él aparecen haciendo la tendencia viral "recatada" en Tiktok. "Pelo liso, muy recatada", dice Lohan, a lo que Curtis contesta: "Usando un cinturón de seguridad, muy recatada".

Días antes de estas publicaciones en esta red social, las dos actrices aparecieron en el evento D23 de Disney presentando la nueva parte de su ya mítica película. Fue aquí donde se reveló el nombre que llevaría esta nueva parte: Freakier Friday (la original se llamaba Freaky Friday).

Sobre este nuevo estreno ya se conocen algunos detalles, entre ellos, cuál será la trama principal. Tess y Anna volverán a intercambiar sus vidas, pero esta vez con la de dos jóvenes: la hija de Anna y la hija de su futuro marido. Al parecer, en esta nueva secuela el personaje de Lohan se casará después de haber sido madre soltera durante 14 años y haber criado sola a su hija Harper.

Pero habrá que esperar hasta 2025 para conocer los detalles más a fondo y poder disfrutar de esta combinación de madre e hija en la ficción.