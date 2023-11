Jada Pinkett saca las uñas por Will Smith cuando le preguntan por qué abofeteó a Chris Rock en los Oscar: "Es un tema muy profundo"

Jada Pinkett y Will Smith se convirtieron en unos de los personajes más buscados y de los que más se ha hablado después de los Premios Oscar 2022. Ceremonia donde el actor, además de ganar el premio a Mejor Actor, subió al escenario y le dio una bofetada a Chris Rock tras hacer una broma sobre su mujer.

Ahora, la expectación ha aumentado después de que Jada afirmara que el matrimonio se separó en el 2016. Aunque hace unas semanas explicaba que tras los Oscar su relación se recompuso de alguna manera.

La Policía de Los Ángeles se preparó para arrestar a Will Smith tras la bofetada a Chris Rock en los Óscar | Getty

Pinkett también ha publicado sus memorias, Worthy, donde se sincera sobre los aspectos más desconocidos de su vida y su matrimonio. Y, ahora, ha ofrecido una entrevista con CBS Mornings donde le preguntan sobre por qué golpeó Will Smith a Chris Rock esa noche.

"Ese es un tema muy profundo. Creo que hay que tener mucho cuidado con el por qué. Esa es la historia que Will tiene que contar. No la mía. Así que lo que diré es que al estar allí con él esa noche, lo que sí sabía era que tal vez no hubiera entrado allí como su esposa, pero me fui esa noche como su esposa". "Y mientras esté sentada aquí hoy, estaré a su lado, siempre", explica al respecto.

Sobre los motivos de su ruptura explica: "Yo diría que esa separación funcionó porque realmente siento que necesitaba tiempo para la madurez emocional. En primer lugar, estaba en un proceso de curación profundo y realmente necesitaba disolver algunas ideas falsas de lo que es el matrimonio. Ideas falsas de lo que pensaba que Will necesitaba ser para mí, versus lo que necesitaba aprender a ser para mí, para poder tener una relación amorosa. Así que realmente tuve que hacer una curación profunda".

La actriz de Matrix continúa hablando sobre qué es lo que espera transmitir sobre su historia de amor con Will Smith: "Que amar a alguien incondicionalmente es el aspecto más importante"

"La gente necesita eliminar esa fantasía de que las relaciones deben ser perfectas. Esta fantasía de que las personas deben ser perfectas. La vida tiene matices, la vida es complicada. Y lo más importante es que cuando tienes a alguien contigo que está dispuesto a aprender a amar, y ustedes dos están dispuestos a aprender a amarse mutuamente, a aguantar", termina diciendo.

Tras todas estas controvertidas declaraciones Will Smith reapareció hace unas semanas junto a Jada Pinkett y se dejaron ver muy felices y abrazados en público, como puedes ver en el vídeo de arriba.