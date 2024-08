La imágenes de Jennifer Lopez el día que se separó oficialmente de Ben Affleck: Aún llevaba su anillo de boda

Jennifer Lopez y Ben Affleck se han divorciado después de 2 años de relación y muchos meses de especulaciones sobre una crisis. Ha sido Lopez quien ha presentado los documentos de divorcio en el Tribunal Superior del Condado, en los que se indicaría que la fecha oficial del divorcio había sido el 26 de abril. Un mes después comenzaron los rumores de una crisis entre ambos, a pesar de que aún se dejaron ver en público juntos en alguna ocasión.

De hecho, tras las fecha oficial del divorcio, JLo seguía llevando su espectacular anillo de diamantes verdes de 8,5 quilates de su boda con Affleck, según muestran unas imágenes de la cantante del mismo 26 de abril. En ellas aparece la intérprete de On The Floor sola por las calles de Nueva York con un look informal, de jersey y pantalones vaqueros anchos, y el pelo recogido en un moño.

Jennifer Lopez el día oficial de su divorcio | Gtres

Además, en algunas de estas imágenes se ve a la de El Bronx con rostro serio y llevando unas gafas de sol que cubrían gran parte de su cara.

Jennifer Lopez el día oficial de su divorcio | Gtres

Por su parte, las primeras imágenes del actor de Batman tras esta fecha de divorcio fue el 2 de mayo mientras acompañaba a su hijo Samuel, de 12 años, al colegio en Los Angeles. En las fotografías aparece el intérprete con rostro cansado y con un jersey gris y pantalones vaqueros.

Ben Affleck el 2 de mayo de 2024 | Gtres

Sin embargo, tras el 26 de abril se volvió a ver a la pareja en público el 2 de junio en Santa Monica, convirtiéndose en la última vez que han aparecido juntos.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en Los Angeles | Gtres

No obstante, tras ese día la cantante seguía compartiendo tiempo con la hija de Affleck, Violet, con quien ha demostrado tener muy buena relación.

Jennifer Lopez junto a Violet Affleck y una amiga | Gtres

Los últimos acercamientos entre ambos fueron cuando Lopez visitó al actor en su casa privada, tras haber vendido la mansión que tenían juntos, y la corta visita de tan solo 30 minutos que la cantante realizó a su ya exmarido el día que él cumplió 52 años, el pasado 15 de agosto.

De esta manera, la pareja de artistas pone fin a su relación que comenzó en 2021, después de dos décadas de su primer romance en los años 2000. Ambos se casaron en una íntima ceremonia en Las Vegas en julio de 2022, seguida de una celebración más grande en Georgia un mes después.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en su boda | OnTheJLo.com

Tras los intentos de la pareja y sus hijos por una reconciliación y salvar el matrimonio, finalmente ambos han tomado caminos separados.