Los hijos de Naomi Watts ya dominan la alfombra roja junto a su padre, Liev Schreiber: con 15 y 17 años

Los hijos de Naomi Watts, Sasha y Kai, han aparecido en la alfombra roja junto a su padre, Liev Schreiber, durante el estreno de su nueva película Across The River And Into The Trees en Nueva York. Sasha, de 17 años, ha optado por un estilo clásico de negro total, emulando el look de su padre, mientras que Kai, de 15 años, quien ya ha asistido a eventos públicos en el pasado con su madre, ha lucido un vestido color crema con delicados bordados florales

Esta aparición se produce después de que Naomi Watts revelara que sus hijos también están interesados en seguir los pasos de sus padres en el mundo de la actuación. La actriz compartió en entrevistas que tanto Sasha como Kai han mostrado un fuerte deseo de convertirse en estrellas de Hollywood, algo que ella apoya aunque admite tener sentimientos encontrados sobre la posibilidad de que sus hijos enfrenten los desafíos y presiones de la industria del entretenimiento.

Liev Schreiber junto a sus hijos y Taylor Neisen en el estreno de Across The River And Into The Trees | Cordon Press

Durante el evento, Liev Schreiber, conocido por su papel en la serie Ray Donovan, se ha mostrado feliz y orgulloso, acompañado no solo por sus hijos sino también por su esposa, Taylor Neisen, con quien tiene una hija pequeña, Hazel. La familia ha mostrado una imagen unida y llena de alegría, demostrando la exitosa dinámica de co-paternidad que Schreiber y Watts han mantenido desde su separación en 2016​.

La reciente aparición de Sasha y Kai en la alfombra roja junto a su padre Liev Schreiber no solo muestra el apoyo familiar hacia su carrera, sino que también refleja su verdadero interés por el mundo del espectáculo. Con ambos adolescentes demostrando confianza y estilo, queda claro que el talento artístico podría ser una herencia familiar, anticipando quizás el inicio de dos nuevas carreras en Hollywood.