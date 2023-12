Los hijos de Macaulay Culkin y Brenda Song son tan monos y tiernos como su padre de pequeño en Solo en Casa

Macaulay Culkin se convirtió en una de las estrellas infantiles más famosas y reconocidas de los años 90 protagonizando exitosas películas como Mi Chica, Niño Rico o las icónicas cintas navideñas Solo en Casa y Solo en Casa 2: Perdido en Nueva York.

Sin embargo, la presión de la fama a tan temprana edad, su adicción a las drogas, la complicada relación con su padre y el fallecimiento de su hermana Dakota llevaron a Culkin a tomar la drástica decisión de alejarse del mundo de la actuación y los focos en busca de una vida más tranquila.

Afortunadamente, parece que Macaulay ha conseguido recuperarse y poner su vida en orden por lo que, recientemente, ha retomado su carrera como actor con su última aparición en la temporada 10 de la serie American Horror Story y realizando diversos trabajos puntuales.

Ahora, el actor ha recibido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood para honrar y reconocer su gran carrera como actor. Un gran evento al que su madre en la cinta Solo en Casa, Catherine O'Hara, no ha dudado en acudir protagonizando un emotivo reencuentro y fundiéndose en un abrazo tras largos años sin verse.

Junto a O'Hara, el actor también ha estado rodeado del cariño, amor y apoyo de sus hermanos Quinn Culkin y Rory Culkin, y su preciosa familia formada por su pareja, Brenda Song, y sus dos hijos junto a ella nacidos en 2021 y 2022, siendo esta la primera aparición pública con los pequeños quienes son una copia idéntica de su padre cuando era tan solo un niño.

Los hijos de Macaulay Culkin y Brenda Song | Getty

Los hijos de Song y Culkin son una monada y no hay duda de que han heredado los característicos rasgos de su padre entre los que destacan sus grandes ojos, su expresividad facial y los rasgos de su cara.

Con unos elegantes looks para la ocasión, los pequeños de la casa han cautivado a los asistentes del evento en el gran día de Culkin quien ha afirmado que sus hijos son "la única razón para hacer esto" en una entrevista para ET.

"Esa es la razón para hacer cualquier cosa ahora. Siempre hablamos de que no recordamos nuestra vida antes de nuestros hijos; es un sueño o un concepto lejano, no una realidad. Me encanta el hecho de que mis hijos puedan venir aquí y ver a un perro haciendo pis en mi nombre", ha bromeado el actor.

Los hijos de Macaulay Culkin y Brenda Song | Getty

Durante su gran discurso recibiendo su estrella de Hollywood, Culkin también ha dedicado unas preciosas palabras a su mujer agradeciendo su gran apoyo. "Por último, pero no menos importante, me gustaría agradecérselo a Brenda. Tú lo eres absolutamente todo. Eres mi campeona. Eres la única persona hoy más feliz por mí que yo mismo", ha compartido.

"No sólo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Me has dado todo mi propósito, me has dado una familia. Después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una demis tres personas favoritas. Te quiero mucho", ha concluido Culkin.