Henry Cavill habla de su inminente paternidad: enseña el cuarto del bebé, pide consejo y hasta hace bromas frikis

La feliz noticia de que Henry Cavill iba a ser padre junto a su novia Natalie Viscuso llegó a mediados de abril cuando se vio a la pareja saliendo de un hotel de la mano y a la futura mamá luciendo un vestido negro ajustado con el que ya se veía su barriguita de embarazada.

Poco después el actor terminó de confirmar que ampliaban la familiaen el estreno de su película The Ministry of Ungentlemanly Warfare diciendo que tanto él como Natalie estaban "muy emocionados". Ahora, Henry se ha animado a hablar de su inminente paternidad a través de redes sociales.

El intérprete de Superman ha subido una imagen a su cuenta de Instagram desde el cuarto del bebé aprovechando también que ha sido el Día del Padre. Se trata de un selfie en el que se puede ver al actor sonriendo con la cuna y el cambiador detrás.

"Oh sí... y Feliz Día del Padre a los padres de ahí fuera. Resulta que pronto me voy a unir a vuestro estimado club. ¿Algún consejo? Y no os preocupéis, las almohadas no estarán en la cuna cuando llegue el pequeño, solo habrá pegamento y bisturí para que pueda construir miniaturas Warhammer", ha escrito el actor, bromeando sobre su afición.

Natalie Viscuso se ha encargado de compartir también el post en su cuenta de Instagram a través de Stories y le ha dedicado unas bonitas palabras: "Feliz Día del Padre al que pronto se va a convertir en padre de mi primer hijo. Por aquí estamos desbordados de amor y emoción".

Henry Cavill se hace un selfie en el cuarto de su bebé | Instagram Natalie Viscuso

Miles de fans han comentado la publicación dándole la enhorabuena al futuro papá, pero también lo han hecho compañeros y amigos de profesión como Jason Momoa: "Felicidades tío", ha puesto el intérprete de Aquaman acompañando su mensaje con corazones.