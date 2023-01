Harry Styles tiene un percance y se raja los pantalones delante de Jennifer Aniston

Harry Styles no tiene pensado parar y es que después de un año en el que no se ha hablado de otra cosa que de su trabajo en la polémica 'Don't Worry Darling', el actor ahora ha decidido centrarse en su carrera como cantante con su gira 'Love on tour'.

Y es que parece que Styles va a necesitar un tiempo para digerir lo que le ha ocurrido en uno de sus conciertos. Concretamente en el que tuvo lugar el pasado jueves en el estadio Kia Forum en Inglewood, Califoria.

Si bien todo parecía ir sobre ruedas, de pronto el cantante rajó sus pantalones por la entrepierna delante de miles de personas mientras estaba cantando su exitosa canción 'Music For A Sushi Restaurant'.

El 'percance' de Styles no tardó en viralizarse por redes sociales entre miles de fans que captaron el momento justo del accidente. Los pantalones de cuero marrones no aguantaron el brusco tirón que dio el cantante al agacharse, rompiéndose por completo y dejando ver gran parte de su entrepierna.

Pero eso no es lo peor de todo, y es que una de esas miles de personas que se encontraban viendo el espectáculo, era su amor platónico como él mismo reconoció, la mítica Jennifer Aniston.

Si ya es bochornoso romperse la raja del pantalón delante de miles de fans, imagina hacerlo delante de tu 'celebrity crush'. Y si no que se lo digan a Harry Styles, que él mismo confirmaba hace unos años durante un juego en el 'The Ellen DeGeneres Show' que Jennifer Aniston fue su primer 'amor platónico'.

Muchos fans no dudaron en quitarle hierro al asunto bromeando sobre lo ocurrido. "Un momento que mantiene humilde a Harry Styles: se le rompieron los pantalones en un show que fue grabado por los Grammys y en el que fue Jennifer Aniston", ha escrito un usuario en Twitter.

Mientras que otro escribía: "Harry Styles volviendo a su casa después de su primer concierto de 2023 y romperse los pantalones delante de Jennifer Aniston", junto a un vídeo de una divertida escena de 'Friends' que no puede reflejar mejor la situación.

Desde luego, este será un momento que Styles recordará toda su vida y aunque puede que haya sido algo bochornoso, seguro que en un tiempo se ríe al recordarlo. Y es que no todo el mundo puede decir que se ha rajado los pantalones delante de la icónica Jennifer Aniston.