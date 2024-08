Harrison Ford admite que su papel en Capitán América 4 requería ser "un idiota por dinero": "Es algo ya he hecho más veces"

Capitán América: Brave New World es la primera película del héroe sin Chris Evans y ya con Anthony Mackie con el escudo del "capi". Pero no solo tendrá esta novedad, ya que Harrison Ford debute en una película de superhéroes sustituyendo al fallecido William Hurt.

A pesar de que se ha adentrado en este género a los 82 años, el actor parece que se lo ha pasado en grande dando vida al general Thaddeus Ross y a su álter ego, el temible Hulk Rojo.

Su presentación en la pasada Comic-Con de San Diego fue todo un momentazo, apareciendo gruñiendo y gesticulando como Hulk como te desvelamos en el vídeo de arriba.

Harrison Ford imitando a Hulk en el panel de Capitán América 4 | Gtres

Tras ello, el intérprete ha definido su papel en unas declaraciones a Variety y ha contado su experiencia en el rodaje. Ford hizo gala de su directo humor sobre el proceso de captura de movimiento necesario para convertirlo en Hulk Rojo diciendo: "¿Qué fue necesario? No importarme. Fue necesario ser un idiota por dinero, lo cual ya he hecho antes".

"No quiero menospreciarlo", añadió Ford más serio. "Sólo digo que tienes que hacer ciertas cosas que normalmente tu madre no querría que hicieras, o tu profesora de interpretación, si la tuvieras. Pero es divertido y lo disfruté. Me lo pasé genial y estoy encantado con la respuesta que obtuvimos con el tráiler", señaló.

La aparición de Hulk Rojo en Capitán América: Brave New World | Marvel Studios

Su compañero, Anthony Mackie, elogio al actor en otra entrevista con Inverse: "Es el puto Harrison Ford. Tiene un aura que desaparece rápidamente porque es un tipo genial. Es todo lo que una estrella de cine debería ser. Decía: Vamos a rodar esta mierda, y todo el mundo decía: Sí, vamos a rodar esta mierda".

Harrison Ford añade así otra película más a su colección de títulos inolvidables como los de las sagas de Indiana Jones y Star Wars o las películas de Blade Runner, El fugitivo, Air Force One, entre muchas otras.