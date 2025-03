Gérard Depardieu habla después de que la fiscalía le pida 18 meses de cárcel por agresión sexual: "He aprendido una lección"

Gérard Depardieu se ha quejado, al terminar el proceso por agresiones sexuales a dos mujeres que trabajaban en el rodaje de una película en 2021, de que desde entonces ha sido víctima de "mentiras" y "calumnias".

"Hace tres años que se me arrastra por el barro con mentiras, con calumnias", ha subrayado este jueves el actor francés de 76 años cuando los jueces del Tribunal Correccional de París le han dado la palabra por última vez antes de dejar el caso visto para la sentencia que se hará pública el próximo 13 de mayo.

La Fiscalía ha solicitado hoy una pena de 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento. Depardieu ha destacado que el proceso, que comenzó el pasado lunes, le ha "impresionado mucho" y que "ha aprendido una lección" por todo lo que "reciben y soportan" los jueces.

"Tal vez me servirá para un personaje", ha señalado, porque lo que ha vivido "es muy rico para un actor", ya que "es como si estuviéramos en una película de ciencia ficción".

Gérard Depardieu en el juicio en París por agresión sexual | Reuters

"He recibido una gran lección", ha repetido antes de dar las gracias a los tres jueces del tribunal, pero también a su abogado, Jérémie Assous, e incluso a las letradas de las acusaciones particulares, y de señalar que le gustaría utilizar lo que ha aprendido si tuviera un papel de abogado en el futuro.

Antes que él, durante más de tres horas estuvo defendiendo su inocencia Assous, que con un tono vehemente ha señalado: "Quiero que en este caso termine el infierno en el que se ha metido a Gérard Depardieu".

El letrado ha denunciado una operación "organizada" contra su cliente y articulada entre abogadas especializadas en denuncias de abusos sexuales, algunos medios de comunicación, en particular Médiapart, y la propia Fiscalía.

Cargó en primer lugar contra algunos "líderes de opinión" que recurren a "medios estalinistas" para negar los derechos de la defensa y situó en ese grupo a las representantes de las denunciantes, que son "más militantes que abogadas".

Más tarde, dirigiéndose a los periodistas, les ha pedido que no sean parciales y que dejen de dar la palabra únicamente a sus detractores: "No por estar acusados, no por estar encausados somos forzosamente culpables".

También ha lanzado ataques particularmente virulentos contra la actriz Charlotte Arnould, a la que trató de "mentirosa" y "mitómana", que es quien con su denuncia condujo a la inculpación en 2020 por violación de Depardieu.

Gérard Depardieu llega a los juzgados de París donde se le acusa de agresión y acoso sexual | Reuters

El letrado ha recordado que hay otras denuncias que ha presentado también Arnould por violación y que han sido archivadas, y ha dado casi por hecho que lo mismo va a ocurrir con la que hay contra Depardieu, después de un dictamen del pasado día 6 del Tribunal de Apelación de París.

Assous ha insistido en que no es casualidad que Arnould tenga a la misma abogada que Amélie Kyndt, una de las dos mujeres que le acusan en este sumario por el rodaje de 'Les volets verts'.

"Ahí empezamos a entender -denunció- que hay una organización" en las acciones contra Depardieu y que todo se ha hecho "con la complicidad de Médiapart", que es la web informativa en la que han aparecido las grandes revelaciones y denuncias de agresiones sexuales contra el actor.

La defensa de Depardieu ha tratado de desmontar el relato sobre las agresiones sexuales a Kyndt y de Sarah, el nombre supuesto que ha querido la otra denunciante que utilice la prensa para preservar su identidad.

Las dos denunciantes afirmaron haber sido manoseadas en diferentes partes del cuerpo por el actor en varios momentos del rodaje, durante los primeros días de septiembre de 2021.

Este jueves también se ha conocido la petición fiscal, que quiere que el tribunal declare al actor culpable y lo condene a una pena de 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento, lo que solo le obligaría a ingresar en prisión en caso de reincidencia en un periodo de tres años.

La Fiscalía también ha solicitado una multa de 20.000 euros y su privación del derecho a ejercer un cargo electo durante cinco años.

Las dos denunciantes, que se habían constituido en acusación particular, reclaman 22.000 y 20.000 euros, respectivamente en concepto de daños morales, cantidades que incluyen 10.000 en cada caso en concepto de "victimización secundaria".

Kyndt también exige a Depardieu el pago de 15.000 euros para pagar a su abogada y Sarah 20.000 para la suya.