Geena Davis explica la razón de peso por la que no está en la secuela de Bitelchús a diferencia de las otras estrellas

Uno de los estrenos más esperados del año es la secuela de Bitelchús, que llegará 36 años después de la primera entrega con la que Tim Burton empezó a ganar notoriedad en Hollywood, creando un género propio en los 90 mediante su inconfundible estilo.

Para ella, el director ha vuelto a contar con Michael Keaton, Winona Ryder, como Lydia Deetz, y con Catherine O'Hara, como Delia Deetz. Al reparto se incorporan Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega o Willem Dafoe.

Sin embargo, como puedes comprobar en su tráiler que te mostramos en el vídeo de arriba, no hay ni rastro de algunos de los protagonistas del film original, como Geena Davis o Alec Baldwin.

Geena Davis y Alec Baldwin en Bitelchús | Cordon Press

La actriz, que interpretó al fantasma de Barbara Maitland en 1988 que rondaba la casa de los Deetz, ha explicado la lógica razón por la que no retoma su papel.

"No estoy en la nueva versión", le dijo a ET en la CinemaCon. "Oh, ¿esperabas que estuviera? No, ¿sabes qué? Mi teoría es que los fantasmas no envejecen... Y no es que yo no lo haya hecho", explicó.

"Nuestros personajes quedaron atrapados en su aspecto cuando murieron para siempre, así que ha pasado un tiempo, ha sido un minuto", añadió.

Sinopsis de Bitelchús Bitelchús

Después de una tragedia familiar inesperada, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en la pequeña ciudad de Winter River. La vida de Lydia, que sigue atormentada por Bitelchús, da un vuelco cuando Astrid, su rebelde hija adolescente, descubre la misteriosa maqueta de la ciudad en el ático y el portal al Más Allá se abre de forma accidental. Con tantos problemas en ambos mundos, es sólo cuestión de tiempo que alguien diga tres veces el nombre de Bitelchús y el travieso demonio vuelva a las andadas para desatar su particular caos.

Entre los miembros creativos de Burton cabe destacar al director de fotografía Haris Zambarloukos además de colaboradores anteriores y habituales como el diseñador de producción Mark Scruton, el montador Jay Prychidny, la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar Colleen Atwood, el supervisor creativo de efectos de criaturas y maquillaje especial ganador del Oscar, Neal Scanlan y el compositor nominado al Oscar Danny Elfman y la diseñadora de maquillaje y peluquería ganadora del Oscar Christine Blundell.