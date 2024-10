Eva Mendes revela la extrema norma que aplica junto a Ryan Gosling para proteger a sus hijas

Eva Mendes ha compartido un enfoque muy personal y estricto en cuanto a la crianza de sus hijas, Esmeralda y Amada, que refleja su preocupación por los desafíos del mundo moderno. La actriz, conocida por su discreción en temas familiares, ha revelado algunas de las reglas que aplica junto a su pareja, Ryan Gosling, para proteger y guiar a sus hijas en su vida cotidiana, una de ellas particularmente sorprendente y estricta.

En una reciente entrevista con The Times, Eva ha explicado la regla "extrema" que ha impuesto en su hogar: sus hijas no tienen acceso a teléfonos inteligentes ni redes sociales. "Poner a mi hija en Internet y decirle: 'Oh, busca algo', para mí es equivalente a decirle: 'Oh, ve a la calle en medio de la noche. Todo irá bien'", ha afirmado con firmeza. Aunque reconoce que esta decisión puede parecer exagerada, la actriz defiende su postura: "Sé que suena extremo, pero eso es lo que siento".

Ryan Gosling con su hija en los Juegos Olímpicos de París | Gtres

Además de esta medida protectora, Mendes ha abordado cómo intenta inculcarles a sus hijas una conciencia sobre las dificultades que tanto ella como Gosling enfrentaron antes de alcanzar el éxito. "Les explico lo que no tuve, lo que Ryan no tuvo cuando era pequeño, lo mucho que tuvimos que luchar, los días oscuros en los que teníamos que vivir de un sueldo a otro, y esto y aquello, pero nunca lo sabrán realmente a menos que experimenten eso", señala, destacando el esfuerzo por mantener a sus hijas conscientes de su realidad privilegiada.

Eva también ha expresado su preocupación por los posibles efectos de su propia ansiedad en sus hijas, algo que teme estar transmitiendo sin querer: "Todavía tengo toda esta ansiedad y me veo transmitiéndola a mis hijos". "Inconscientemente no puedo imaginar qué están heredando de mí que no quiero que hereden de mí", confiesa.

Eva Mendes con su hija en las Olimpiadas | Reuters

Finalmente, la actriz ha recordad la influencia de su hermano mayor, Juan Carlos, en su propia vida. "Él me decía: 'Si alguna vez te veo con un chico o fumando, le patearé el trasero y te llevaré a la escuela todos los días'", ha recordado Eva. Gracias a la estricta protección de su hermano, la actriz admite que "por puro miedo, era una buena niña".

El enfoque de Eva Mendes hacia la crianza refleja su deseo de proteger a sus hijas en un mundo cada vez más complejo, al mismo tiempo que busca mantenerlas conectadas con los valores esenciales de la vida. Con sus reglas y reflexiones, la actriz demuestra que ser madre no es solo guiar, sino también aprender y adaptarse constantemente.