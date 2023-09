Estrenos de cines del 8 de septiembre: La monja 2 llega para aterrorizarnos la vuelta a la rutina

La Monja II

1956 – Francia. Un sacerdote es asesinado. Un mal se está extendiendo. La hermana Irene una vez más se encuentra cara a cara con Valak, la monja demonio. Así es la secuela de La Monja. Taissa Farmiga regresa como la hermana Irene, acompañada por Jonas Bloquet, Storm Reid (The Last of Us), Anna Popplewell (trilogía Las crónicas de Narnia) y Bonnie Aarons (que retoma su papel terrorífico de la monja), rodeados por un reparto internacional.

Duración: 96 minutos

Verano en rojo

Verano de 2010. La comisaria María Ruiz (Marta Nieto) se enfrenta a un tenebroso crimen: un joven ha aparecido asesinado. Sin identidad visible. Sin pistas aparentes. Sin móvil. Mujer concienzuda y tenaz, María iniciará una investigación que se complicará aún más cuando se produce un segundo asesinato. Pero no está sola, el veterano periodista Luna (Jose Coronado), un maestro de la profesión acorralado por la crisis y la era digital, será clave para solucionar un caso que les llevará hasta las puertas de una importante orden religiosa.

Duración: 101 minutos

Creatura

Tras mudarse con su pareja a un nuevo hogar, Mila se da cuenta de que su pérdida de deseo se encuentra en sí misma. A partir de ahí, empieza un viaje en el que revisita experiencias de su infancia y adolescencia con la esperanza de reconciliarse con su propio cuerpo.

Duración: 112 minutos

Las dos caras de la justicia

Desde 2014, en Francia, la justicia restauradora ofrece a las víctimas y perpetradores de delitos la oportunidad de diálogo a través de sistemas seguros, supervisados por profesionales y voluntarios como Judith, Fanny o Michel. Nassim, Issa y Thomas, sentenciados por robo con violencia, Gregoire, Nawelle y Sabine, víctimas de robo y bolso. También Chloe, víctima de una violación incestuosa, se involucra en medidas de justicia restauradora. En su viaje, hay ira y esperanza, silencio y palabras, alianzas y desamor, conciencia y confianza recuperada. Y al final del camino, a veces, reparación.

Duración: 118 minutos

El nuevo juguete

Sami vive felizmente trabajando en un austero proyecto de construcción fraguado entre amigos y vecinos de su barrio. Para satisfacer las necesidades de su mujer Alice, que está esperando un hijo, acepta un trabajo como vigilante nocturno en una tienda de artículos de lujo. El hombre más rico de Francia, que se ha vuelto frío y cruel desde la muerte de su mujer, decide regalar su hijo Alexandre por su cumpleaños el obsequio que elija de toda la tienda para conseguir recuperar su afecto.... ¡y el niño escoge a Sami! Así es como un hombre sin futuro se convierte por sorpresa en el juguete de un niño caprichoso... Remake del clásico de culto de Francis Veber de 1976 Le jouet.

Duración: 112 minutos