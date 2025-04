El equipo de Baldoni responde a la petición de Ryan Reynolds usando sus palabras contra él: "Aplasto a mis enemigos y me bebo su sangre"

Justin Baldoni y sus abogados han presentado una moción a la moción (esto ya se está poniendo más que complicado) de Ryan Reynolds que intentaba ser excusado de la demanda principal por haber sido solo un "marido preocupado" y no haber intervenido en ninguna de las acusaciones.

La petición legal de Reynolds estaba llena de referencias millennial y a la cultura pop, muy a su estilo, y el equipo de Baldoni ha respondido también con una referencia... a sus propias palabras.

"Me he dado cuenta de que soy demasiado grande para fracasar a estas alturas, así que solo aplasto a mis enemigos y me bebo su sangre", Ryan Reynolds, 12 de Julio de 2024.

Fragmento de la respuesta legal del equipo de Justin Baldoni | United States District Court. Southern District of New York

Con esta cita, perteneciente a una entrevista de Reynolds junto a Hugh Jackman en The Guardian donde habla con su habitual y sarcástico sentido del humor, comienzan a argumentar que la petición de Reynolds falla en su objetivo de demostrar que no ha sido una parte "co-conspiradora" de las acusaciones en la demanda.

En el extenso documento legal también alegan que Reynolds utiliza palabras del pasado de Baldoni de sus libros y TED Talks como presuntas pruebas de ser un "depredador sexual" y de ahí que decidan hacer lo mismo. También recuerdan que Reynolds amenazó a Wayfarer con que si no retiraban la demanda "se quitarían los guantes", como argumento de que hay base válida para extorsión.

También sugieren el hecho de que Ryan Reynolds podría tener una responsabilidad al haberse contratado a su empresa, Maximum Effort, para promocionar el film, y como representante del contrato podría no haber cumplido su deber de no dañar deliberadamente la imagen del director y protagonista del film.