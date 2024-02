Entrevista a Penélope Cruz: "Sobre Laura Ferrari me dijeron que estaba loca, que era una histérica... sin tener en cuenta que estaba rota"

Ya está en cines Ferrari, la película dirigida por Michael Mann y protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz. Su papel en la cinta le ha valido una nominación a los SAG Awards como Mejor Actriz de Reparto. Penélope interpreta a Laura Ferrari, la esposa de Enzo Ferrari y figura indispensable para conocer la historia de la famosa marca automovilística.

Tal y como refleja la película de Michael Mann, Laura Ferrari es una mujer fuerte, muy mediterránea. A la hora de prepararse para el papel, Penélope quiso "investigar quién era ella, y llegar a su esencia, porque no me gustaba lo que me contaban en Módena. La ponían de loca, de histérica, de difícil, y nadie tenía en cuenta que era alguien que estaba roto, porque había perdido a un hijo a los 20 años por una enfermedad y había luchado mucho por curarle, al igual que Enzo".

Por otro lado, y como relata la actriz, "su marido la había traicionado y había creado otra familia y tenía otro hijo, y todo el mundo lo sabía menos ella. Entonces estaba muy rota, y cuando yo llegué allí a investigar quién era no me gustaba lo que escuchaba. Entonces tuvimos que hacer como otro trabajo de investigación por otras vías para descubrir quién fue realmente y el papel que tuvo en esta compañía. Fue una de las primeras inversoras, cuando no tenían nada".