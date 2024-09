El enfado de Javier Bardem durante lo que él creía que iba a ser un homenaje a Bigas Luna: "Esto es una encerrona"

Javier Bardem está siendo uno de los nombres propios del Festival de San Sebastián, donde recogió el Premio Donostia en un acto muy emotivo por su discurso de agradecimiento hacia Penélope Cruz.

Pero antes de marcharse de la capital de Guipúzcoa, tenía previsto asistir a un homenaje al que fuera su amigo, el director Bigas Luna, fallecido en 2013.

Sin embargo, algo no ha salido como esperaba el actor, ya que no era conocedor de que el acto en memoria del cineasta tuviese una función promocional.

Javier Bardem junto a la hija de Bigas Luna | Gtres

Javier Bardem ha asegurado hoy haberse sentido engañado por los organizadores de un acto de lo que él creía que iba a ser un homenaje y, en parte, resultó ser un evento con fines comerciales, por lo que el actor decidió abandonar el hotel María Cristina de San Sebastián donde se había convocado.

"Esto se llama encerrona, lo has conseguido, es una pena porque al final estamos aquí para honrar a Bigas Luna, con lo cual, hagamos lo que tenemos que hacer, que me tengo que coger un avión, era cuestión de cinco minutos y has hecho una comparecencia mediática", ha expresado el actor, visiblemente contrariado contra el conductor de la actividad.

A priori, deberían haber estado junto a él Penélope Cruz y Jordi Mollà, protagonistas de la icónica Jamón, Jamón, película en la que les dirigió el cineasta catalán.

Penélope Cruz y Javier Bardem en 'Jamón, jamón' | Agencias

Bardem, el único de los tres intérpretes que ha asistido a la cita, ha afirmado que lo hacía "por respeto a Bigas Luna y a su memoria" porque "los deseos de Bigas siempre son hermosos y por eso estoy aquí, pero esto no es lo que se nos había dicho", ha señalado.

Eso sí, el intérprete aceptó posar junto a la hija de Bigas Luna, Betty, y a Eduardo Donato, el porquero amigo de Luna que cuidaba los cerdos con los que se elaboran sus jamones.

Javier Bardem, Betty Bigas y Eduardo Donato | Gtres

Según Betty Bigas, poco antes de fallecer su padre, expresó el deseo de que los protagonistas de Jamón, Jamón, con los que mantenía una relación excepcional, conocieran el que, a su juicio y tal como expresó públicamente, era el auténtico jamón, jamón: el producido en la serranía de Huelva.

Se suponía que este iba a ser el colofón al Año Bigas Luna, celebrado con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento.