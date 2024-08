El encuentro privado de Ben Affleck y Jennifer Lopez en la casa del actor en medio de los rumores de divorcio inminente

La historia de amor entre Ben Affeck y Jennifer Lopez no pasa por su mejor momento e, incluso, se rumorea que el divorcio entre ambos es inminente.

Pero, a pesar de su complicada situación personal, los artistas parece que siguen manteniendo una buena relación, sobre todo en lo que concierne a sus hijos. Hace unas semanas veíamos a JLo pasando el día con Violet, la hija mayor de Ben.

Y es que, las dos familias se han unido mucho desde que los actores se casaran. Ahora, después de pasar un verano separados Jennifer Lopez ha acudido a la casa que ha alquilado Affleck en Brentwood donde estuvo alrededor de unas 5 horas, lo que supone que la pareja se ha vuelto a ver después de mucho tiempo separados.

Además, la cantante también pasó tiempo a solas con el hijo menor de Ben, Samuel. Así, los paparazzi fotografiaron a Jennifer y Samuel en un centro comercial de Los Angeles donde se pudo ver la gran relación que tienen y no dudaron en abrazarse o ir del brazo juntos.

"El hecho de que no esté con Ben no significa que no le importen sus hijos", afirma una fuente a People.

"Ella siempre se preocupó por ellos. El año pasado estuvo meses buscando la casa perfecta para su familia. Ahora, cuando está de regreso en Los Ángeles, quiere pasar tiempo de calidad con ellos antes de que se reanuden las clases y Violet se vaya a la universidad", sigue diciendo.

La fuente asegura al medio que "no ha sido el verano más fácil" para Ben Affleck pero "está tratando de mantenerse concentrado y hacer que cada día sea lo mejor posible".

Mientras que otra fuente dijo al medio que "están siguiendo su vida por separado. Jennifer está tratando de encontrar un nuevo hogar para comenzar de nuevo". Mientras que Affleck "está bien" y "prospera cuando está ocupado, y ha estado trabajando sin parar".