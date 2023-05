Un emocional Taylor Lautner responde a quienes le dicen que no ha envejecido bien tras su físico en 'Crepúsculo'

Taylor Lautner, el actor conocido mundialmente por interpretar al licántropo de 'Crepúsculo', comenzó su carrera siendo un niño. El actor siempre se ha mostrado muy sincero públicamente y no ha tenido miedo a abrirse y compartir cómo fue su experiencia siendo actor infantil, cómo fue lidiar con la fama a tan temprana edad y cómo vivió la exigencia en el cuidado de su físico cuando interpretaba a Jacob Black en la famosa saga, como puedes ver en el vídeo.

Hace unos meses confesó en su podcast 'The Squeeze' que experimentó un trastorno de imagen durante su paso por la saga 'Crepúsculo': "Tenía entre 16 y 20 años, cuando estaba protagonizando esta franquicia en la que mi personaje era conocido por quitarse la camiseta cada dos segundos. No sabía que eso me estaba afectando o que me iba a afectar en el futuro con un trastorno de imagen, pero ahora, mirando hacia atrás, por supuesto que lo hizo y por supuesto que lo hará".

Taylor, además, explico que mientras grababa Crepúsculo estaba "obligado a estar en un gimnasio varias veces al día, seis días a la semana" y recordó las críticas que recibió sobre su físico menos musculoso cuando dejó de hacer ejercicio al terminar el rodaje de la saga. Pero añadió: "Tu cuerpo puede lucir increíble, puedes perder peso, puedes ganar músculo, pero si no estás sano mentalmente, entonces todo eso no sirve para nada porque puede jugar en tu contra".

Ahora, Lautner ha vuelto a recibir críticas sobre su físico en una publicación de Instagram y el actor no ha dudado en responder con un vídeo y ha aprovechado la oportunidad para dialogar con sus seguidores sobre la salud mental.

Algunos comentarios le acusaban de no haber "envejecido bien" y parecer "viejo". Otros Incluso le han comentado que "se ve como una mierda" y "como un brócoli viejo".

A lo que Taylor ha respondido: "Si esto pasara hace 10 años, hace cinco años, tal vez incluso hace dos, tres años, realmente me habría molestado. Me habría hecho querer meterme en un agujero y no salir". Pero ha confesado que él ya no se encuentra en una "perspectiva dañina" y ya no se centra en "las cosas malas" y ha explicado que "encuentras valor donde lo pones. Y si pones tu valor en lo que otras personas piensan de ti, así es como te vas a sentir. Pero si pones tu valor en saber quién eres, qué es importante para ti, qué amas, ese tipo de cosas no te afectarán".

"No voy a mentir, no voy a decir que no me importa porque sino no estaría publicando este vídeo. Pero no me hace cuestionarme quien soy", ha confesado.

El actor también ha querido transmitir un mensaje de amor con sus seguidores: "Mi punto más importante es pensar y recordar dónde pones tu valor en la vida, y también ser amable. No es tan difícil. Seamos amables el uno con el otro. Compartamos amor y positividad. Es así de simple".