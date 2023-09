Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y más actores de Harry Potter lloran la muerte de su Dumbledore, Michael Gambon

El actor irlandés Michael Gambon ha muerto a los 82 años tras contraer neumonía, según ha informado su familia en un comunicado: "Amado esposo y padre, Michael murió pacíficamente en el hospital acompañado de su esposa Anne y su hijo Fergus", rezaba la nota.

Gambon tuvo una exitosa carrera como actor a sus espaldas pero uno de sus papeles más recordados fue el de Albus Dumbledore en seis películas de la saga de Harry Potter, donde sustituyó a Richard Harris cuando falleció.

Tras conocer la noticia muchos de los actores de Harry Potter han querido despedirse del actor con mensajes cargados de amor, respeto y admiración.

Dumbledore y Harry Potter, Michael Gambon y Daniel Radcliffe en Harry Potter | Warner Bros.

Daniel Radcliffe ha hablado con EW donde dice de Michael: "Con la pérdida de Michael Gambon, el mundo se volvió considerablemente menos divertido. Michael Gambon fue uno de los actores más brillantes y sencillos con los que he tenido el privilegio de trabajar, pero a pesar de su inmenso talento, lo que más recordaré de él es lo mucho que se divirtió haciendo su trabajo. Era muy payaso, irreverente y divertido. Amaba su trabajo, pero nunca pareció definido por él", explica.

"En la sexta película pasé más tiempo trabajando con Michael. Hizo que las horas que pasamos juntos frente a una croma fueran más memorables y alegres de lo que tenían derecho a ser. Me entristece mucho saber que ha fallecido, pero estoy muy agradecido por el hecho de ser uno de los afortunados que pudo trabajar con él".

Emma Watson se despide de Michael Gambon tras la muerte de su Dumbledore en Harry Potter | Instagram Stories Emma Watson

Mientras Emma Watson ha publicado unas palabras a través de Instagram Stories: "Querido querido querido Michael. Nunca te lo tomaste demasiado en serio, pero de alguna manera entregaste los momentos más serios con toda la seriedad. Gracias por mostrarnos cómo es llevar la grandeza a la ligera. Te echaremos de menos".

Rupert Grint ha publicado una imagen del actor interpretando a Dumbledore en Instagram donde escribe: "Es muy triste saber lo de Michael. Aportó mucha calidez y picardía a cada día en el set. Me cautivó cuando era niño y se convirtió en un modelo personal para mí por encontrar la diversión y las excentricidades en la vida. Le envío todo mi amor a su familia, Rupert".

Jason Isaacs, quien interpretó a Lucius Malfoy, ha compartido en Twitter: "Ha muerto el magnífico Michael Gambon. Aprendí lo que podría ser la actuación de Michael en The Singing Detective: compleja, vulnerable y absolutamente humana. La mayor emoción de estar en las películas de Potter fue que él sabía mi nombre y compartía conmigo su intrépido y sucio sentido de la diversión".

James Phelps (Fred Weasley) también ha despedido a Gambon en Instagram donde asegura que fue "una leyenda": "Siempre fue muy divertido y muy acogedor al compartir cualquier conocimiento que tenía. Un día estábamos filmando la escena final de la torre del reloj de Dumbledore, obviamente una escena bastante intensa. Entre montajes, Michael me preguntó qué estaba haciendo ese fin de semana. Dio la casualidad de que mi hermano y yo estábamos leyendo Peter and the Wolf con la orquesta de Manchester Halle. Así que pasamos lo que debería haber sido su tiempo libre repasando mi concierto del fin de semana. Es un recuerdo que siempre he tenido como uno de los momentos más destacados de mis días en HP".

Fiona Shaw, quien fuera la tía Petunia Dursley de Harry Potter, recordó a Michael Gambon durante una entrevista en BBC Radio 4: "Pensaré en él como un embaucador, simplemente un embaucador brillante y magnífico. No había nadie como él, podía hacer cualquier cosa".

Stanislav Yanevski, Viktor Krum en Harry Potter y el cáliz de fuego, escribió en Instagram Stories: "Me entristece mucho saber que hemos perdido otra leyenda. Sir Michael Gambon. Estoy muy agradecido de haber compartido el mismo set contigo y atesoraré todos los grandes recuerdos, risas y lecciones para siempre".