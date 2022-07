Tom Hanks y Rita Wilson llevan casados desde 1988. Se conocieron en el rodaje de 'Voluntarios' en 1985. Desde entonces llevan uno de los matrimonios más duraderos de Hollywood, y han tenido 3 hijos. Uno de ellos, Chet, quien ha sido noticia por las críticas hacia sus padres.

A ellos se suman Colin y Ellizabeth, fruto del anterior matrimonio de Tom Hanks con Samantha Lewes, con quien estaba casado en el momento en que conoció a Wilson, una situación a la que Hanks se ha referido en varias ocasiones.

"Ocurría que yo estaba casado cuando esto sucedió. Y no hay nada que celebrar en ello", dijo a Esquire en 2006. Sin embargo, asegura que no tuvo duda del flechazo en su momento: "Rita y yo nos mirábamos el uno al otro, y simplemente era eso. Yo le pregunté si ella también lo estaba sintiendo así de real, y no pudo negarlo".

Tom Hanks y su mujer Rita Wilson tras ganar el Oscar a Mejor Actor | Cordon Press

Más tarde contó a Desert Island Discs: "Yo era muy joven e inseguro. Tenía 23 años y mi hijo Colin ya tenía 2 años cuando me casé". Después de conocer a Rita Wilson, llegó la separación con Samantha Lewes, en 1987. La también actriz falleció más tarde, en 2002.

En otras ocasiones, Tom Hanks se ha referido a sus sensaciones respecto a aquel divorcio, que llegó cuando ya tenía dos hijos: "Yo buscaba para mis hijos lo que yo no tuve de niño, y un matrimonio roto era justo lo que yo tuve que sentir a su edad".

Durante esa época, Tom Hanks comenzó a ir a terapia, como contó en su momento en In Depth with Graham Bensinger: "Estaba triste, confuso... Supongo que la torre de naipes empezó a desmoronarse antes de que yo fuera consciente de lo que estaba pasando. Me sentí un absoluto y abnegado fracaso, y que todo lo que pensaba que estaba funcionando, no lo estaba haciendo realmente".

