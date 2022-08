Devin Ratray ('Solo en casa'), acusado de violar a una amiga suya a la que habría drogado: "No podía moverme"

Cada vez es más común ver a estrellas del espectáculo involucradas en casos judiciales. La caída del productor Harvey Weinstein o las denuncias tras Kevin Spacey solo han sido el principio de una larga lista de acusaciones que sufren miles de víctimas por parte de personalidades de la industria cinematográfica, quienes hasta ahora habían vivido con impunidad. Por suerte las cosas están cambiando y la última estrella en ser ajusticiada por la ley ha sido el actor Devin Ratray.

Lisa Smith, quién fue amiga del intérprete por más de 15 años, presentó una denuncia en 2017 donde le acusó de haberla drogado y agredido sexualmente.

Según Smith el suceso tuvo lugar en la casa del actor tras una reunión entre amigos. donde Ratray puso especial atención en el vaso donde debía beber. Más tarde se sintió muy cansada y el actor le alentó a que se quedara dormida en el sofá. Estas fueron sus declaraciones para la CNN:

"Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía escuchar y sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá", dijo Smith creyendo que Ratray la podría haber violado porque le pareció "una eternidad" el tiempo que había pasado.

Devin Ratray en un photocall | Getty

Ratray por su parte ha alegado que fue un encuentro consensuado, pero negó las acusaciones declarando que no podía tener relaciones sexuales porque es "impotente".

Acusado de intentar estrangular a su novia

Este caso se suma al anterior incidente de Ratray con la justicia, ya que el año pasado protagonizó una supuesta pelea doméstica en Oklahoma. La pareja del actor presentó una denuncia tras este presunto incidente, afirmando que le dio un puñetazo en la cara, le tapó la boca con la mano y trató de estrangularla durante una pelea. Aunque el actor se declaró inocente tiene prevista una vista judicial el próximo octubre.

La noticia de su arresto tras el incidente fue lo que animó a Smith a contactar con la policía, para conocer el estado actual del proceso que había presentado en 2017. Sin embargo, descubrió que hubo un malentendido ya que las autoridades pensaron que la víctima prefería prevalecer su anonimato, antes que presentar los cargos.

Smith, alegó que se encontraba "devastada" tras ver que las autoridades no investigaron su acusación. De hecho, se han proporcionado correos electrónicos que sugieren que el caso se cerró a pesar de que la mujer había tomado medidas para cooperar con la investigación, incluso viajó desde otro Estado para ser entrevistada por investigadores en la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, llegando a proporcionar una prenda que usó la noche del presunto incidente.

Smith dijo que inicialmente se mostró reacia a denunciar la supuesta violación porque había sido agredida antes por otro hombre y sintió que la policía la trató mal cuando presentó una denuncia. Su segundo contacto con la justicia no ha mejorado su experiencia. No sé sabe si el caso trascenderá, pero por su parte las autoridades han afirmado que seguirán en contacto con la víctima para esclarecer lo sucedido.

