Daniel Radcliffe habla de su "obsesivo" cambio físico y si está intentando heredar el papel de Lobezno

Después de que Warnermedia anunciara una serie de Harry Potter, muchos fans de la franquicia se ilusionaron imaginando a Daniel Radcliffe enfundado de nuevo en su traje del icónico mago de Hogwarts. Desgraciadamente, el actor dejó claro que no tiene ningún interés en aparecer en dicho proyecto.

Lo que está claro es que no podemos esperar para ver a Radcliffe de nuevo en la pantalla. Tras la emisión de la temporada 4 de la serie Miracle Workers en la que el actor dejó a todos sin palabras luciendo su increíble físico en una salvaje escena, muchos usuarios en Internet iniciaron unos jugosos rumores asegurando que Radcliffe se estaba preparando para interpretar al próximo Lobezno en nuevas entregas de X-Men, una oportunidad con la que muchos fans del actor llevan años soñando.

Sin embargo, durante una entrevista con Vanity Fair, Radcliffe ha negado rotundamente las especulaciones por lo que parece que tendremos que esperar y continuar fantaseando con la idea de ver al actor con las icónicas garras retractiles del superhéroe.

Cuando le han preguntado si fue él quien inició el rumor sobre interpretar a Lobezno después de haber entrenado durante meses su cuerpo, el actor lo tiene claro: "No. Me volví musculoso porque soy obsesivo y quiero... ¿Has visto a mis padres? Son como personas locas del fitness así que eso simplemente lo he heredado", ha confesado. "Pero no. No seré Lobezno. Me halaga, pero no".

Durante la entrevista, Radcliffe también ha confesado que en alguna que otra ocasión ha buscado su nombre en Google para conocer qué rumores circulaban sobre él en Internet. "Hay mucha fantasía con que los personajes de Harry y Draco Malfoy estén saliendo juntos, así que he leído algo de eso", ha asegurado.

"¿Cuál es la historia más extraña que he leído sobre mí? Que hice que el Servicio Aéreo Especial del Reino Unido paseara a mis perros. Que los monjes de un monasterio en Bélgica me preparaban una cerveza especial para mí. Que solía pedirle a mi asistente que sostuviera mis guiones en el espejo para que pudiera leerlos mientras me maquillaban, aunque eso no tiene sentido porque no podría leer la escritura en el espejo", ha bromeado Radcliffe.

Con respecto al futuro del superhéroe, por el momento sabemos que Hugh Jackman no está listo para colgar las garras todavía y volverá a dar vida a Lobeznoen Deadpool 3. Sin duda, el entrenamiento del actor también está siendo espectacular, como puedes ver en el vídeo de arriba. ¿En cuanto al futuro del personaje? Parece que estará lejos del joven mago...