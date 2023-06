Dakota Johnson explica cómo usa su vibrador en la cara: "Es bueno"

Además del indudable fenómeno en el que se convirtió por su papel de Anastasia en 'Cincuenta sombras de Grey', lo cierto es que Dakota Johnson es mucho más.

Gracias a la sinceridad y naturalidad que muestra en cada una de sus interacciones públicas, la hija de Melanie Griffith y Don Johnson se ha ganado el corazón de Internet. Y también por su seguridad en sí misma, pues es la 'nepo baby' más cool y zen que puedes encontrar.

Además de sus proyectos en Hollywood, Dakota también se embarcó hace unos años en el mundo empresarial, tanto con su productora Teatime Pictures, en la que incluso ha trabajado con su hermana Stella Banderas, como con la marca Maude.

Maude es una empresa de 'bienestar sexual' de la que Johnson es directora co-creativa e inversora, y como ella misma afirmaba cuando lo anunció, es un tema muy importante para ella.

"Muchos hombres y mujeres me dicen en plan, he oído que estás involucrada en una compañía... y siempre lo dicen como susurrando. Y yo como, ¡es súper guay! Me encanta poder hablar sobre bienestar sexual, y estar con Maude. Ha levantado conversaciones tan necesarias...", aseguraba, firmando el post "con Amor y Placer".

Dakota no tiene miedo de levantar ningún tipo de conversación, y así lo demuestra también con su curioso uso del juguete sexual para el skincare. Durante un reportaje con Vanity Fair mientras se preparaba para un evento, la actriz aseguró que utiliza el vibrador en la cara como "masajeador de drenaje linfático".

"No es para tu cara pero es bueno", asegura Johnson. Y su estilista desde hace años, coincide: "Me has enseñado a usarlo en mi cara. Yo uso su vibrador", comenta orgullosa.

"Sí, el mío personal", añadía Dakota bromeando.