Los cuerpos de Gene Hackman y Betsy Arakawa son finalmente reclamados tras casi 30 días en la morgue

A las trágicas muertes de Gene Hackman y su mujer, Betsy Arakawa, cuyos cuerpos fueron hallados en su hogar días después de fallecer junto a su perro, había que añadirle una supuesta disputa familiar que ha enturbiado aún más el caso.

Sus restos mortales han estado en la lista de fallecidos no reclamados, según informó la Oficina del Médico Forense de Nuevo México. Así, la abogada Laura Cowan informó que si los cuerpos no eran reclamados por sus familiares hijos, la decisión de dónde enterrarlos "acabaría en los tribunales".

Gene Hackman y su hija Leslie | Cordon Press

Finalmente, según han podido saber medios como People o ET, sus nombres ya no aparecen en la lista de "cuerpos no reclamados" mientras aparentemente comienza a gestarse una batalla familiar por su patrimonio. Eso sí, no ha trascendido quién o quiénes los han reclamado.

Al parecer, la millonaria herencia de Gene Hackman será muy difícil que se resuelva sin llegar a los tribunales. El actor no tuvo hijos con Betsy, pero sí tuvo tres con Faye Maltese (Christopher, de 65 años; Elizabeth Jean, de 63; y Leslie, de 58).