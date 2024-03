Críticas a Millie Bobby Brown por decir que no ve películas y su cerebro "no lo aguanta": "¿Cómo puedes ser actriz?"

Aún con títulos de éxito en todo el mundo como Stranger Things, Enola Holmes y ahora Damsel, parece que Millie Bobby Brown prefiere estar detrás de la pantalla que frente a ella.

La actriz de 20 años ha confesado en una entrevista que no ve películas, y su explicación ha indignado a muchos fans.

"No veo películas. La gente viene y me dice, 'deberías ver esta peli, te cambiará la vida'. Y yo en plan... '¿cuánto tiempo tengo que estar sentada viéndola?'. Porque mi cerebro y yo no aguantamos sentarnos a ver ni mis propias películas", revela a The Sun.

Millie Bobby Brown y su prometido Jake Bongiovi | Getty

"Mi prometido es el mayor fan del cine. Él se sienta y puede ver películas todo el día. Y yo no puedo hacer eso. Es la única cosa que no puedo sentarme a hacer. Pero sí que me gusta Lara Croft en Tomb Raider, me encanta Mad Max. Así que creo que siempre estoy inspirándome en ese tipo de mujeres poderosas", cuenta Millie.

Pero, ¿para conseguir ver algo de cine? Brown explica:

"Tengo que estar haciendo algo más. Así que acabo o comiendo demasiado, porque estoy simplemente aburrida. O tengo que estar haciendo algo, cocinando, acicalando al perro o con el ordenador. Si no estoy haciendo algo más no puedo sentarme sin más y mirar a la pantalla tanto tiempo. No es por decir que la peli no es épica y brillante cinematografía, o que no son interpretaciones increíbles. Sí que me encantan algunos de estos actores", continúa explicándose, pero a los usuarios de redes sociales no les han sentado muy bien sus palabras.

Aunque algunos también han mostrado preocupación por que Millie padezca un posible TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), o simplemente cómo la capacidad de atención ha caído en picado en las nuevas generaciones, también hay muchas críticas a su actitud.

"Es triste que alguien que tiene la oportunidad de ser parte de la industria del cine no parezca tener mucho aprecio por el arte".

"Esto es lo que pasa cuando ves demasiado TikTok".

"Si ella no se puede molestar en ver el resultado final de un proyecto en el que ha trabajado durante meses por qué espera que los demás sí lo hagamos?".

"Cómo puede una actriz odiar tanto el cine".

"Es raro para mí que alguien que trabaja haciendo películas no le guste ver películas".

"¿Cómo puedes ser actriz y no querer ver ninguna película? Esta generación está perdida".

Y tú, ¿estás de acuerdo con las críticas?