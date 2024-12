Cillian Murphy aparece en el tráiler de 28 años después pero NO es el zombie del que todo el mundo habla

El tráiler de 28 años después ha vuelto loco a medio Internet desde su lanzamiento. Danny Boyle y Alex Garland han vuelto a formar equipo tras llevar a la gran pantalla 28 días después en 2002 junto a un joven Cillian Murphy.

El actor daba vida a Jim, un joven que despertaba de un largo coma en una Londres desolada sin saber por qué las calles eran un cementerio. Con el transcurso de la historia, descubre que un virus ha arrasado con Reino Unido y que los infectados sufren de una rabia incontenible.

Cillian Murphy en 28 días después | Fox Searchlight

En el final de la misma, su personaje lograba asentarse junto a sus compañeras en una casa rural mientras parece que serán rescatados por un avión.

En 28 semanas después no supimos nada del paradero de Jim, pero con el lanzamiento del avance de 28 años después, son muchos los que se impactaron a descubrir que Cillian Murphy salía en modo zombie demacrado en una escena, provocando las quejas de los fans por este spoiler.

No obstante, pueden estar tranquilos, ya que la identidad del intérprete que da vida a este infectado no es la estrella irlandesa, sino Angus Neill, un modelo británico extremadamente delgado que confesó a The Guardian que era él quien se escondía entre el maquillaje.

Ahora bien, de lo que seguramente muchos no se ha percatado es que Jim está presente, aunque de forma oculta, en varios instantes del tráiler.

Concretamente, hay dos frames en los que se puede leer su nombre grabado tanto en el exterior de una casa como en el cuerpo de un zombie.

En el primero aparece la palabra JIMMY junto a la frase bíblica "Behold, he is coming with de clouds", del capítulo 1 versículo 7 del Apocalipsis.

Escena del tráiler de 28 años después | Sony Pictures

En el segundo vuelve a aparecer JIMMY pero escrito en la tripa del infectado que está boca abajo y sorprende a Aaron Taylor-Johnson y el niño que le acompaña.

Escena del tráiler de 28 años después | Sony Pictures

Queda por saber qué se esconde tras estos rastros del enigmático personaje y sus verdaderas intenciones. Su estreno será el 20 de junio de 2025.