Chloe Wallace, de dirigir Un cuento perfecto al fenómeno de Wattpad, Mala influencia: "Quería dar una visión que no fuera misógina ni tóxica"

Este viernes se estrena Mala influencia, la nueva película española de drama romántico adolescente basada en una popular novela de Wattpad, escrita por la autora valencia bajo el pseudónimo 'teensspirit'.

Chloé Wallace, guionista y directora de la película, es una de las cineastas jóvenes más prometedoras de España. De ascendencia española y estadounidense, Chloé estrenó muy joven Un Cuento Perfecto en Netflix, que rápidamente se posicionó como la serie número uno más vista a nivel mundial en su primera semana.

Con motivo del estreno de Mala influencia, hemos hablado con Chloé y nos ha compartido sus motivaciones y desafíos al dirigir la cinta.

"Lo que más me apetecía era hacer un proyecto adolescente romántico, porque sabía que no había muchos dirigidos o escritos por mujeres. Me apetecía mucho darle una visión que no fuera misógina y no fuese tóxica, y poder dar esa oportunidad a las adolescentes de consumir algo que estuviese hecho por una mujer", asegura, y es que Chloé tiene las cosas muy claras.

Sobre el proceso de adaptación de la novela, Wallace reconoce que "siempre hacer una adaptación es complicado porque cuando uno lee algo se imagina en su cabeza una cosa... Yo soy muy consciente de que habrá gente con críticas, de hecho ya está pasando, pero a mí lo que me gusta es hacer los proyectos míos. Pero también es muy importante que tenga la esencia de la novela, y creo que Mala influencia tiene eso", añade con confianza.

A pesar de los retos y la base de fans, la directora no sintió una presión significativa: "Presión, no, la verdad es que no he sentido mucha. Pero es muy difícil adaptar una novela de 500 páginas".

La historia de Mala influencia sigue a Reese Russell, una joven que lleva una vida perfecta hasta que comienza a recibir amenazas anónimas. Para protegerla, su padre contrata a Eros Douglas, un joven criminal, como su guardaespaldas. A pesar de pertenecer a mundos diferentes, entre ellos surge una química especial.

Cómo describe Chloé Wallace Mala influencia

"Es una película de dos adolescentes que se enamoran, en la que a la chica le están pasando ciertas cosas peliagudas, y es una película muy divertida de ver. Te lo vas a pasar bien, porque es entretenida y pasan muchas cosas, y sobre todo porque el cast es maravilloso. Una historia clásica pero con un twist y una mirada diferente", nos cuenta.

Mala influencia llega a los cines este 24 de enero.