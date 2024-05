Charlie Hunnam reconoce que fue "desgarrador" renunciar a Cincuenta sombras y que hubiera sido "rico"

Cincuenta sombras de Grey causó auténtico furor en su estreno. Jamie Dornan y Dakota Johnson dieron vida a Christian Grey y Anastasia Steele en las tres cintas de la saga y su fama fue mundial. Lo que no todos recordarán es que otro actor iba a ser Christian Grey: Charlie Hunnam.

Dakota Johnson y Jamie Dornan en 'Cincuenta sombras más oscuras' | Universal Pictures

Su elección causó un gran revuelo entre los fans de los libros por no cumplir con la descripción del señor Grey sobre el papel, y finalmente se dio a conocer que el intérprete había abandonado el proyecto por "diferencias con el equipo". Hunnam mantuvo su silencio durante mucho tiempo, pero parece que ahora la herida está sanada y ha hablado de lo "desgarrador" que fue, tomándoselo con humor.

"¡Oh, tío, no puedo hablar de esto!", ha dicho en un inicio a TMZ. A pesar de la respuesta, insisten preguntándole por cómo le ha ido diez años después.

"No soy tan rico como lo hubiera sido", reconoce con sorna.

Entonces ha surgido la duda de si el actor al ver las películas en la televisión cambia de canal y su respuesta ha sorprendido: "No las he visto, pero no es intencional. Quiero verlas. ¡He estado esperando!", ha terminado de decir Hunnam.

"Sentí que tenía una visión interesante de ese personaje y sentí que podría haber hecho un buen trabajo interpretando a Christian Grey; de lo contrario, no lo habría asumido en primer lugar. Cuando dedicas tiempo a algo así y un personaje cobra vida en tu mente, es desgarrador no poder interpretarlo. Definitivamente fue desgarrador tener que decir adiós a ese personaje y no darle vida", le dijo a Life and Style en 2014 sobre el tema.

Ahora, parece que definitivamente Charlie Hunnam puede hablar sobre aquel episodio de su vida sin problema.