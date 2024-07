Cara Delevingne revela que su primera borrachera fue con 8 años y se sincera sobre su sobriedad: "No quiero que mi vida cambie"

Cara Delevingne, una de las modelos y actrices más destacadas de su generación, ha estado en el ojo público desde muy joven. Con una carrera que despegó en el mundo de la moda, Delevingne ha sido rostro de prestigiosas marcas y ha actuado en producciones cinematográficas y televisivas.

Sin embargo, su éxito profesional ha estado acompañado por luchas personales con la fama, la ansiedad y el abuso de sustancias. En numerosas ocasiones, Cara ha hablado abiertamente sobre sus problemas con las drogas y el alcohol, destacando el impacto negativo que estos tuvieron en su vida y su camino hacia la recuperación.

Cara Delevingne | Gtres

En una reciente entrevista con The Sunday Times, Cara Delevingne ha compartido detalles sobre su primer encuentro con el alcohol, una experiencia que ocurrió cuando tenía tan solo 8 años. Recordando la boda de su tía en 2001, Delevingne ha confesado: "Me emborraché ese día. Tenía 8 años. Qué edad tan loca para emborracharse".

La intérprete ha descrito cómo se despertó en la casa de su abuela con resaca y aún vestida de dama de honor, después de haber estado "tomando copas de champán" durante la celebración. Este incidente marcó el comienzo de una relación problemática con el alcohol, que se intensificó con el tiempo debido a la presión y el escrutinio de la fama.

La actriz de Escuadrón Suicida ha hablado también sobre el devastador incendio que destruyó su casa en Los Ángeles en marzo, mencionando que, si no hubiera estado sobria, la tragedia la habría afectado mucho más: "Es una pena, pero todos estaban a salvo y, como ocurre con todo, si no hubiera estado sobria, todavía estaría conmocionada por eso".

La mansión de Cara Delevingne, arrasada tras un incendio | Gtres

Durante la entrevista, la supermodelo ha reflexionado sobre sus hábitos de salir de fiesta en el pasado y cómo la sobriedad ha cambiado su perspectiva: "Solía pensar que las drogas y el alcohol me ayudaban a sobrellevar la situación, pero no fue así. Me mantuvieron triste y muy deprimida. Siento que he recuperado mi poder y que no estoy siendo controlada por otras cosas".

A pesar de su sobriedad, Delevingne no evita los ambientes donde hay alcohol. Ha hablado sobre su experiencia en el festival de Glastonbury estando sobria: "Olía mal, me dolían los pies y no me quedé despierta hasta tan tarde, pero fue igual de divertido. No quiero que mi vida cambie de esa manera".

Finalmente, Delevingne se ha referido al proceso continuo de su sobriedad, destacando que no es un camino fácil ni rápido: "La gente quiere que mi historia sea una especie de especial para después de la escuela, en el que simplemente diga: 'Oh, mira, era una adicta y ahora estoy sobria y eso es todo'. Y no es tan sencillo como eso. No sucede de la noche a la mañana".