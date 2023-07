Brad Pitt fortalece la relación con su novia Ines de Ramon tras las nuevas tensiones con Angelina Jolie

Angelina Jolie y Brad Pitt llevan más de siete años pasando por situaciones que cada vez son más tensas, como [[LINK:INTERNO|||Article|||64ae6474c0c4b0e4ac004355|||la venta de la bodega Château Miraval]], un viñedo francés que supera las 500 hectáreas. Desde entonces cada uno ha vivido su vida a parte, y es que ahora la situación sentimental del actor está floreciendo y todo apunta a que mantiene una relación estable con la empresaria de la marca de joyería Anita Ko, Ines de Ramon.

Se trata de una diseñadora de joyas, de 30 años, con la que se le vio por primera vez en el mes de noviembre de 2022. 'Us Weekly' confirmaba en diciembre que Brad estaba "enamorado" y que "han estado pasando tiempo juntos como amigos y realmente disfrutan de la compañía del otro".

Y es que los escándalos entre Jolie y Pitt no ha sido motivo para que la empresaria se aleje de él, sino todo lo contrario. Una fuente cercana de ambos ha explicado a 'Us Weekly' que "es ampliamente conocido que Brad Pitt está lidiando con muchos problemas legales, sin embargo, los sentimientos de Inés por él no han disminuido en absoluto".

Ines de Ramon y Paul Wesley | Cordon Press

De hecho, confirma que "solo ha fortalecido su conexión en muchos sentidos porque son abiertos y honestos cuando se trata de comunicarse sobre sus vidas, ya sean en los buenos o en los malos momentos".

Aunque hace unos meses, una fuente exclusiva habló con la revista 'Us Weekly' y aseguró que Pitt estaba esperando el momento adecuado para que sus hijos la conozcan, otra fuente cercana ha confirmado a este medio que "han estado saliendo mucho, asistiendo a espectáculos de arte en Los Ángeles, tocando música y viendo películas en su casa".

De hecho, añade que "él ha estado cocinando para ella, hacen ejercicio y van de excursión, revisan los proyectos que ambos tienen y comparten ideas entre ellos también". Una relación que ha pasado de ser una aventura a "querer pasar todo su tiempo con ella", añade la fuente cercana.