Ben Affleck no quiere correr el riesgo de salir con otras mujeres por este detalle de su divorcio: "No puede arriesgarse"

Ben Affleck se encuentra en medio de un proceso de divorcio complicado con Jennifer Lopez, quien presentó la solicitud formal el 20 de agosto de 2024, marcando así el final de su matrimonio de dos años. La separación de la pareja, que reavivó su romance en 2021 tras más de una década separados, ha estado marcada por diferencias en sus personalidades y estilos de vida, lo que finalmente los llevó a distanciarse en abril de este año.

A pesar de los retos personales que enfrenta actualmente, a Affleck ya se le ha relacionado con una mujer de la alta sociedad estadounidense. Y ahora, una fuente cercana al actor, ha revelado recientemente que su vida amorosa podría haber tomado un nuevo giro. Al parecer, el teléfono de Affleck está inundado de mensajes de mujeres atractivas interesadas en salir con él, aunque el actor ha decidido detener cualquier posibilidad de citas por el momento.

"Él realmente quiere empezar a divertirse de nuevo, y tiene tantas mujeres atractivas llamando a su teléfono, pero está poniendo un alto a sus planes de citas", ha asegurado la fuente a la revista Heat. Esta decisión no parece ser del todo voluntaria, ya que Affleck se encuentra en una posición delicada en medio de su divorcio: "No puede arriesgarse a molestar a Jen. Desde su punto de vista, es frustrante que le impidan divertirse, pero no puede correr ese riesgo".

El actor es consciente de que su relación con Lopez aún está en una fase delicada, y cualquier movimiento en falso podría alargar el proceso de divorcio. De hecho, la fuente ha añadido que el éxito del divorcio depende en gran medida de que ambos "se porten bien". "No tiene otra opción que aceptarlo y ser lo más complaciente posible con ella", ha comentado la fuente.

A lo largo de los últimos meses, Ben Affleck ha estado "prácticamente viviendo con miedo" de cómo sus acciones podrían impactar la relación con Lopez, según lo mencionado por la fuente. Aunque anteriormente habría permanecido en silencio sobre los rumores que rodean su vida amorosa, ahora está siendo extremadamente cuidadoso para no alimentar más especulaciones​.

De esta forma, a pesar de tener oportunidades para retomar su vida amorosa, parece que Ben Affleck ha optado por esperar y asegurarse de que su situación con Jennifer Lopez se resuelva de la manera más pacífica posible.