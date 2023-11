Así es Camino a Belén, la loca película musical con Antonio Banderas de villano que cuenta el nacimiento de Jesucristo

Tras protagonizar grandes éxitos como La Máscara del Zorro, Dolor y Gloria y La Piel que Habito, el icónico actor malagueño, Antonio Banderas, da vida a Herodes en la nueva película musical Camino a Belén.

La cinta estadounidense narra el gran acontecimiento del nacimiento de Jesús en formato musical de la mano del director Adam Anders, quien se ha estrenado al mando de la película después de haber sido productor del exitoso musical protagonizado por Meryl Streep, The Prom, o la reconocida serie Glee.

"Una joven que carga con una responsabilidad inimaginable. Un joven dividido entre el amor y el honor. Un rey celoso que no se detendrá ante nada para conservar su corona. Una aventura musical navideña de acción real para toda la familia. Esta aventura musical navideña para toda la familia mezcla melodías clásicas propias de la Navidad con humor, fe y nuevas canciones pop en una renovada versión de la historia más grande jamás contada, la historia de María y José y el nacimiento de Jesús", indica la sinopsis oficial de este loco y curioso film.

Antonio Banderas como Herodes en Camino a Belén | Affirm Films

Algunas escenas de Camino a Belén se han rodado en Alicante, concretamente en el mismísimo castillo de Santa Bárbara que se mantuvo cerrado al público durante una semana el pasado mes de marzo para transformarse en el castillo de Herodes para la película.

Anders ha explicado que la idea de la cinta se le ocurrió "hace años cuando buscaba un musical para ver con mi familia en Navidad" y para ello ha tenido que convertir y adaptar ciertos pasajes bíblicos en canciones o diálogos entre los personajes. "He intentado ser fiel a las cosas importantes de la historia. No sabemos lo que María dijo a sus padres. No sabemos lo que le respondieron. No sabemos cuál fue la reacción de José. No dice nada en la Biblia, así que traté de hacerlos identificables y pensé, bueno, ¿y si fuéramos nosotros?", ha compartido el director durante una entrevista para DeseretNews.

Junto a Banderas se unen actores internacionales como Milo Manheim, Geno Segers, Omid Djalili, Rizwan Manji, Fiona Palomo, Moriah Peters y Joel Smallbone, y actores españoles como Stephanie Gil y Antonio Gil.

Tras su estreno el pasado 10 de noviembre en Estados Unidos, Camino a Belén llega a España el próximo 15 de diciembre.