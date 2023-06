Aseguran que Jamie Foxx "no es el mismo" mientras se recupera de la misteriosa enfermedad que lo llevó al hospital

Jamie Foxx sembró la preocupación el pasado mes de abril cuando fue hospitalizado tras sufrir "complicaciones médicas". Su hija, Corinne Foxx, ha actualizado durante este tiempo el estado de salud de su padre.

Primero, afirmando que ya se encontraba en fase de recuperación tras abandonar el rodaje de 'Back in Action' y luego desmintiendo todas las informaciones que hacían alusión a la gravedad de esta dolencia de la que aún se sabe muy poco.

"Actualización de la familia: Es triste ver cómo los medios se vuelven locos. Mi padre ha estado fuera del hospital desde hace semanas, recuperándose. De hecho, ¡ayer estuvo jugando al pickleball! ¡Gracias por las oraciones y el apoyo de todos!", escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, medios como TMZ o Page Six aseguraron una presunta recaída en el estado de salud de Foxx, afirmando que su familia se estaba preparando "para lo peor".

Jamie Foxx | Cordon Press

Y es que, según estas informaciones, el ganador del Oscar por 'Ray' habría estado en un centro de Chicago especializado en lesiones cerebrales graves, traumatismos craneoencefálicos y rehabilitación de ictus o cáncer.

Ahora, fuentes cercanas al actor han hecho crecer la preocupación al compartir con Peopleque "todavía no es él mismo".

"Está recibiendo la mejor atención y trabajando duro para recuperarse en este momento", han comentado. "Tiene a su círculo más estrecho a su alrededor".

John Boyega se pronuncia sobre Jamie Foxx

El intérprete de Star Wars, John Boyega, señaló a este mismo medio que habló con su compañero en 'They Cloned Tyrone', la próxima película de ambos: "Lo está haciendo bien. Sólo estamos dándole privacidad, y no podemos esperar a que regrese".

"Le di todos los buenos deseos. Así que estaré esperando hasta que vuelva aquí. Tómate tu tiempo, Jaime. Te amamos, hermano", deseó Boyega, al que se unió el productor Datari Turner: "Está en muy, muy buena forma y ánimo. Y volverá a la pantalla. Volverá a trabajar muy pronto".

Mientras tanto, las únicas palabras que ha publicado Jamie Foxx fue un mensaje en su Instagram en el que indicaba apreciaba todo el amor recibido: "Me siento bendecido".

Por el momento, el intérprete tiene por delante un buen puñado de títulos en los que está confirmada su presencia, como la mencionada 'Back in Action', junto a Cameron Diaz, 'The Wild Bunch', con Michael Fassbender y Peter Dinklage, el remake de 'Spawn', la serie 'Tyson' o la próxima 'They Cloned Tyrone'.