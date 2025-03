Armie Hammer cuenta que ha tenido experiencias homosexuales y su encuentro con un "apuesto" hombre francés: "La barba raspa"

Armie Hammer fue acusado de agresión sexual y violación, pero en 2023 fue absuelto por falta de pruebas. Ante estas acusaciones, el actor no ha dudado en abordarlas y recientemente confesó haber sido "un cabrón" con las mujeres, afirmando que "eso no es ilegal".

Ahora la estrella de Call me By Your Name ha decidido abrirse sobre su vida personal y ha contado una incómoda experiencia que tuvo con un "apuesto" hombre francés.

"Una vez intenté ligar con un chico", confiesa el actor en The Armie HammerTime Podcast. "Empecé a besarlo y recuerdo pensar: '¡Dios, la barba! ¡Esto puto raspa! ¿Cómo se supone que voy a meterme ahí?'".

"Recuerdo que lo rodeé con mis brazos y pensé: '¡Dios mío, qué hombros tan anchos tiene! ¡Es tan grande!'", comenta.

A medida que la situación se tornaba cada vez "más intensa y apasionada", el actor explica que tan solo "siguió con lo que tenía que hacer y no sintió nada".

"Y entonces él se acercó y yo le dije: 'No vas a tocar mi pene flácido. Tengo que pararnos aquí'", cuenta. Según él, no fue la última vez que lo intentó con hombres tras darse cuenta de que "las mujeres son lo peor". Durante el podcast, asegura que "los hombres homosexuales lo tienen más fácil".

El actor estuvo casado con Elizabeth Chambers, con la que tiene 2 hijos pequeños.