Antonio Banderas, radiante de felicidad con tener a Dakota Johnson en Málaga y Melanie Griffith reacciona

La familia Banderas-Griffith sigue estando muy unida a pesar de que Antonio y Melanie se divorciaron en el año 2015. De hecho, en enero de 2024 pudimos ver al actor malagueño del brazo de su exmujer para apoyar a Dakota Johnson, hija de la actriz con Don Johnson.

Ahora, Antonio Banderas ha compartido una foto junto a su hijastra, Dakota, donde escribe lleno de orgullo: "Happiness: Dakota in Málaga!".

El actor ha compartido varias instantáneas de esta visita tan especial. Primero los vemos acurrucados durante una comida en un restaurante italiano de la ciudad andaluza. Aunque, Dakota también asistió al Teatro del Soho CaixaBank, propiedad de Banderas, donde se fotografiaron con los actores de la obra Tocando nuestra canción.

Como era de esperar, Melanie Griffith reaccionó a este precioso reencuentro y comentó la publicación de Instagram de su ex con varios corazones de colores.

Son muchas las expresiones de cariño que Dakota y Antonio se suelen hacer de forma pública. Así, la actriz dijo sobre su "paponio", que es como cariñosamente lo llamaba de pequeña, tras recibir un premio en los Hollywood Film Awards: "Vengo de una familia de muchos matrimonios y tuve mucha suerte. Me tocó un 'papá extra' que, con el tiempo, me he dado cuenta de que es una de las personas más influyentes de toda mi vida".

"Cuando tenía seis años, mi madre se casó con un hombre que trajo una luz increíblemente brillante, un nuevo mundo de creatividad y cultura y una increíble y mágica hermanita pequeña a nuestra familia", comentaba sobre el actor.

Y es que, aunque son una auténtica Modern Family de Hollywood el cariño, respeto y amor que se tienen es más que evidente.