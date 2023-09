Angelia Jolie cuenta que no es ella desde "hace una década" y cómo se ha alejado del cine: "Estoy un poco deprimida"

Angelina Jolie se está renovando a nivel profesional y, ahora, está inmersa en el mundo de la moda tras el lanzamiento de Atelier Jolie, su nuevo proyecto centrado en resaltar la moda sostenible unida a la conciencia social, ambiental y humanitaria.

Por este motivo ha ofrecido una entrevista a Vogue donde se sincera sobre sus cambios personales y laborales: "A veces la forma en que te vistes dice: No te metas conmigo, tengo mi armadura puesta. Pero quiero que una mujer se sienta lo suficientemente segura como para poder ser suave", explica la actriz.

"Después de pasar por algo en lo que me lastimé, un terapeuta me preguntó si podía intentar usar una prenda holgada. Suena estúpido, pero asumí que los pantalones y las botas proyectaban una apariencia más dura, una yo más fuerte. ¿Pero era fuerte? ¿Lo suficiente para ser suave? En ese momento, no. Me sentí vulnerable. Ahora me pregunto si no sé cuál es mi estilo porque todavía estoy entendiendo quién soy a los 48. Supongo que estoy en transición como persona", explica mientras reflexiona sobre sí misma.

Además, Angelina comenta que se ha alejado, un poco, de su carrera interpretativa y explica que empezó a aceptar menos papeles desde "hace siete años, y sólo aceptaba trabajos que no requerían rodajes largos".

Jolie ha trabajado mucho menos como actriz en estos años siendo la última película donde la vimos en la cinta de Marvel Eternals, estrenada en noviembre de 2021.

Angelina Jolie en 'Eternals' | Marvel

Además, Angelina se abre en unas declaraciones donde dice: "Me siento un poco deprimido estos días. No siento que haya sido yo misma durante una década, de una manera en la que no quiero entrar", comenta sin entrar en detalles. "Teníamos mucho que sanar. Todavía estamos encontrando nuestro equilibrio", declara.

Los últimos años de la intérprete no han sido fáciles tras su polémica divorcio de Brad Pitt, con el que comparte 6 hijos, y todos los problemas legales que ha tenido con la custodia.

También habla de su maternidad: "Tenía 26 años cuando me convertí en madre. Toda mi vida cambió. Tener hijos me salvó y me enseñó a estar en este mundo de otra manera", asegura. "Creo que recientemente me habría hundido de una manera mucho más oscura si no hubiera querido vivir para ellos. Son mejores que yo, porque quieres que tus hijos lo sean".