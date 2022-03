La trágica muerte de Halyna Hutchins en el set de 'Rust' continúa siendo investigada. Las condiciones que rodean al accidente aún no han sido esclarecidas por las autoridades. Entretanto, la familia de la directora de fotografiada demandó a Alec Baldwin y al equipo de producción por supuesta conducta negligente o imprudente.

Los denunciantes alegaron que los recortes en el presupuesto del rodaje condujeron a una muerte "sin sentido y trágica". Según los representantes de la familia de Halyna, se incumplieron hasta 15 protocolos para mantener la seguridad en el set de grabación.

Esto repercute directamente en la armera, Hannah Reed Gutiérrez, quien cargó el arma con munición real, y en el primer asistente de dirección, Dave Halls, que aseguró que era un "arma fría", es decir, descargada. Pero al fin y al cabo, quien la disparó fatalmente fue Alec Baldwin, ejerciendo, además, como productor de la cinta.

Manteniendo su declaración de inocencia hasta ahora, el actor acudió al Festival Internacional de Cine de Boulder durante el pasado fin de semana. Allí aseguró que las demandas estaban motivadas por cuestiones económicas.

"Además de toda la angustia y el sufrimiento, sentimientos horribles que tenemos y, por supuesto, dos víctimas y nadie más es una víctima, por así decirlo, lidiamos con una situación en la que personas específicas no están tan interesadas en saber qué sucedió realmente", asegura el actor.

"Hay un cierto grupo de personas, litigantes y lo que sea, de cualquier sitio, cuya actitud es: 'Bueno, las personas que probablemente parecen negligentes no tienen dinero y las personas que tienen dinero no son negligentes. Pero no vamos a dejar que eso nos impida hacer lo que tengamos que hacer en términos de litigio".

En otras palabras, el actor ha dicho que hay una campaña para acusar a la gente adinerada como él como responsables de la muerte de Halyna.

Halyna Hutchins | Getty

"En toda mi carrera, sin incidentes, he confiado en los expertos en seguridad para declarar que el arma es segura y nunca tuve un problema. Pero aquí sucedió", continuó.

"Es tan surrealista que ni siquiera sé qué decir. Cuando alguien, cuyo trabajo es garantizar la seguridad de un arma la entrega a otra persona, cuyo trabajo garantizar la seguridad de un arma, y ​​te entregan ese arma, asumes que ese arma es segura", explicó.

Y es que a los actores no se les permite declarar que un arma es segura: "No quieres que los actores hagan el control de seguridad. No pueden ni hacer café, son muy estúpidos".

Poco después de conocerse su denuncia, el actor publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en el que durante sus 25 segundos solo enfocaba unos letreros luminosos en medio de la noche, los cuales decían: "Todo va a estar bien". Desde que comenzó la investigación tras la muerte de Halyna, Baldwin siempre se ha mostrado predispuesto a esclarecer los hechos llegando a decir que "nadie quiere la verdad más que yo".

