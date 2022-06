Adam Sandler, una gaviota y una playa nudista en Mallorca: "No, eso no es un gusano"

'Garra' es la nueva película de Adam Sandler, donde el actor estadounidense deja a un lado su registro más cómico para contar una inspiradora historia de amor al baloncesto. Su rodaje, junto a Juancho Hernangómez le trajo a España, donde pudo disfrutar del clima de Mallorca, tierra de la que se ha enamorado, como nos contaba en esta entrevista.

Precisamente allí tenía lugar la anécdota que ha comentado a Jimmy Fallon en The Tonight Show. Allí ha contado cómo, durante un descanso, se dejó llevar por las olas del Mediterráneo mientras se bañaba: "El agua allí tiene mucha sal. Simplemente flotas".

Y según ha contado, se relajó tanto que acabó en una playa nudista sin darse cuenta: "Se sentían genial estando totalmente desnudos, y a nadie le importaba. Había gente más mayor, gente más joven, gente que lucía mejor o peor estando desnudos. Y no les importaba, se sentían cómodos".

Como ha contado en la entrevista, la seguridad de los nudistas le inspiró, y también quería sentirse "cómodo y seguro". Sin embargo, antes de salir del agua, probó a quitarse el bañador mientras seguía bañándose, dejando que todo flotara.

"Me enderezo en el agua y me quito mi bañador, todavía dentro del agua, trabajando en mi confianza. Cuando voy a salir pienso 'no, no debería hacer esto, alguien me va a echar una foto y va a arruinarme la vida'", contaba el actor.

"Así que me quedo en el agua, sigo desnudo, y como es tan salada, todo flota, incluidos mis testículos y la otra cosa, encima del agua", continúa Sandler. "Y había una gaviota, una gaviota española por ahí cerca, y quiso traducir 'mi cosa' como un gusano. Se acercó y el resto de gaviotas del grupo le dijeron 'No, eso no es un gusano'", ha contado a Fallon sobre su experiencia mallorquina.

"Como compensación las invité a patatas fritas. Yo era un invitado en su país así que quería agradecérselo", concluía el actor entre risas del público.

En 'Garra', el personaje de Sandler es un cazatalentos para los Philadelphia 76ers que viaja por el mundo buscando a su próxima estrella. Después de descubrir a un jugador fuera de serie con un pasado problemático, al que interpreta Juancho Hernangómez, este cazatalentos decide llevárselo a Estados Unidos sin la aprobación de su equipo para demostrar que puede triunfar. Ya se puede ver en cines esta historia de amor al baloncesto, que también está disponible en Netflix. Puedes ver su tráiler arriba.

