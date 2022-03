Carme Elías dio ayer una noticia que sorprendió a todo el mundo. La actriz catalana reveló que padece la enfermedad de alzhéimer al recoger el Premio Especial Jordi Solé Tura en el Brain Film Fest. Fue un momento muy significativo, ya que este festival de cine está dedicado a explorar las capacidades del cerebro humano.

Carme Elías, de 71 años y ganadora de un Goya por la película 'Camino', dio su "testimonio de una enfermedad que no tiene marcha atrás, aún. Que no tiene cura paliativa, aún".

Aceptando su situación

La actriz dio un emotivo discurso, en el que contó cómo ha recibido esta dura noticia, y su actitud frente a la vida. Esta enfermedad "te roba el ser. Significa ser un desconocido en la vida de quien la sufre".

Carme Elías contó cuáles fueron las primeras señales de alarma, que se remontan cinco años atrás. Fue mientras rodaba la película 'Quién te cantará', de Carlos Vermut, y al principio no le dio importancia.

Carme Elías y Najwa Nimri en 'Quién te cantará' | Apaches Entertainment

Pensó que los síntomas serían cosas del cansancio o los nervios. Más tarde, en 2019 volvió a pasar por lo mismo en 'Las consecuencias', y Carme ya supo que algo no iba bien. "Tengo un papel puntual en la película, pero empezaba mis textos y no podía seguir. Pensaba que era por el cansancio, que mi memoria fallaba. Teníamos que rodar en trocitos. Después empecé a rechazar contratos porque no me sentía capacitada, por lo menos para hacer cine".

"Finalmente, después de un largo y doloroso recorrido de médicos, pastillas, miedos, incertidumbre y mucha valentía, llega la innombrable palabra: Alzheimer ".

Dejar testimonio

Ahora, Carme Elías protagonizará un documental en el que plasma el proceso transcurrido desde las primeras señales de alerta hasta la aceptación de la enfermedad. La actriz espera que este proyecto ayude a visibilizar la enfermedad, y también a las personas que se encuentren en la misma situación.