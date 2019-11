Onur, de más odiado a héroe de la historia

Si volviéramos a ver el primer capítulo de esta historia, probablemente volverían también todos los improperios que lanzamos a Onur por su inmoral e indecente proposición a Sherezade. En aquel momento Onur se hizo por méritos propios con el título de personaje más odiado (seguido de cerca por Burhan).

Su actitud totalitaria e intransigente, su indisimulada misoginia, sus desafortunados comentarios sobre el género femenino y, sobre todo, su denigrante trato a Sherezade lo convirtieron casi en el enemigo público número uno de toda la audiencia.

Sin embargo, con el paso de los capítulos fuimos conociendo a otro Onur o, quizá, simplemente fuimos descubriendo al verdadero Onur. Al hombre criado por una madre incapaz de perdonar la traición y la vergüenza provocadas por un marido infiel. Al hombre profundamente dolido por el engaño de la mujer a la que amaba.

Y, poco a poco, fuimos empatizando con ese hombre que sintió como el mundo se le caía encima al descubrir para qué necesitaba Sherezade el dinero. Ese día comprendimos que Onur no era un monstruo insensible, sino que se había recubierto de una profunda coraza. Y fue Sherezade, con su dignidad, con su honestidad, con su generosidad, quien consiguió agrietar ese revestimiento de acero para mostrarnos quién era Onur en realidad.

Así, paso a paso, capítulo a capítulo, fuimos deseando que Sherezade le dijese “sí” a ese hombre que no se cansaba de pedir de una oportunidad y, en los últimos tiempos, le gritamos a la pantalla intentando que nos escuchara al decirle que, esta vez, Onur era inocente, que era víctima de una trampa.

Pero, ¿cómo no iba a creer Sherezade esa mentira si ella había vivido esa misma situación? Si ya le cuesta olvidar esa noche negra, ¿cómo no darle veracidad a la idea de que otra mujer pudiese haber pasado por lo mismo? ¿Por qué no pensar que Onur pudo repetir más veces su comportamiento?

Onur ha conseguido limpiar su nombre, su honor y su reputación, pero aún no ha logrado que Sherezade olvide. Porque lo que tiene que olvidar no es la

mentira de Jale. Lo que tiene que olvidar es la noche negra. Y ese proceso va a ser largo y complejo. Ya había dado un gran paso al reconocer sus sentimientos por Onur y aceptar casarse con él. Estaba en el buen camino para arrinconar ese recuerdo, pero el revuelo de las nuevas acusaciones reavivaron todo lo sufrido.

Pero Onur no se rinde. Onur sigue enviando flores y, sobre todo, Onur sigue estando ahí siempre que hace falta. Está ahí para ayudar a Nadide con la fuga de sus nietas y está ahí para investigar la propiedad del terreno de la fábrica de Burhan y está ahí para salvar a Miriban.

Kerem, a la espera de una oportunidad

Onur sabe que Sherezade lo quiere, pero no puede evitar sentirse molesto por una piedra que tiene en el zapato. Y esa piedra resulta ser su ex mejor amigo. Porque Kerem no se rinde. Kerem no desiste de sus intenciones. Kerem no entiende el no de Sherezade.

Kerem siempre está ahí, acechando desde la sombra, esperando el más mínimo error de Onur para hacerse presente en la vida de Sherezade. Ha dicho más de una vez que se rendía, que se hacía a un lado, pero siempre resulta ser mentira. Porque Kerem, aquel personaje que en el primer capítulo parecía el príncipe encantador al lado del ogro Onur, ha resultado ser un mentiroso y un manipulador de primera categoría.

Es mentiroso porque sigue con su relación con Bennu sólo para estar cerca de Sherezade. Utiliza la excusa de ser el novio de su mejor amiga para seguir formando parte de su vida. Y es manipulador porque no pierde ninguna oportunidad de acercarse a Kaan con juguetes, con planes divertidos…

Es curioso a la vez que Onur nos iba conquistando, Kerem nos iba desencantando. Es más, ahora mismo lo queremos muy, pero que muy lejos lejos de Sherezade. Es más, hasta deseamos que también se aleje de Bennu porque sabemos que la hará sufrir. Y mucho.

Sherezade lo tiene claro

Y en medio de esos dos ex buenos amigos está la gran protagonista de esta historia: Sherezade. ¿Qué piensa ella? ¿Cuál es su actitud con sus dos pretendientes? ¿Cómo vive la pelea constante en la que viven quienes eran como hermanos?

Sherezade lo tiene muy claro. Es más, a Kerem se lo dijo con todas sus letras. Ella quiere a Onur. No tiene el más mínimo interés en mantener ningún tipo de relación con Kerem. Es más, los últimos movimientos de éste, lejos de facilitar el acercamiento, sólo han conseguido que Sherezade quiera mantener aún más distancia con él.

¿Por qué? Primero, como ya sabemos, porque Sherezade quiere a Onur y, aunque su relación no esté pasando un buen momento, todos sabemos que

estamos ante un standby. Que hay indicios que nos hacen tener esperanza en una reconciliación.

Es más, incluso aunque Sherezade y Onur nunca llegasen a reconciliarse, eso no tendría que implicar necesariamente que ella cayese en los brazos de Kerem. Si algo hemos descubierto de Sherezade es que es una mujer valiente, independiente, autónoma, que no necesita a un hombre a su lado para salir adelante con su hijo.

Segundo, porque Sherezade sabe perfectamente lo que Bennu siente por Kerem. Sherezade no olvida que su pretendiente es el novio de su mejor amiga, aunque a Kerem se le olviden cada cinco minutos todas las promesas que hace a su novia.

Tercero, porque Sherezade quiere a su hijo por encima de todas las cosas y no permitirá que nadie lo utilice para su propio beneficio. Sherezade es plenamente consciente de la estrategia de Kerem y le molesta que intente manipular a su hijo para mantenerse cerca de ellos.

Por ahora, las piezas en el tablero tienen una posición clara.

Onur sigue con su estrategia de reconquista y Sherezade mantiene un muro levantado, pero ya intuimos que día a día esa muralla va perdiendo altura.

Kerem no acaba de entender el significado de la palabra "no" y sigue dándose cabezazos contra un muro que, en este caso, cada vez es más alto.

Eso es ahora, pero ¿pasará algo que altere el orden de las piezas? ¿Qué lugar ocupará Yasemin en el tablero? ¿Qué ocurrirá si Bennu descubre las verdaderas intenciones de su novio? ¿Tendrá Kerem algún as bajo la manga que le haga remontar posiciones? ¿Logrará Onur recuperar la confianza de Sherezade?

Habrá que seguir viviendo 'Las mil y una noches' para descubrir la decisión de Sherezade.